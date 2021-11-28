Abdürrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz açıklaması! "Her zaman Galatasaray'ı sorardı..."

Abdurrahim Albayrak'ın vefat eden Mustafa Cengiz ile ilgili duyguları şu şekilde: "Çok amansız bir hastalık, çok mücadele etti. Ameliyattan çıkınca ilk Galatasaray'i sormuştu. Son 2-3 gün bitkisel hayata girdi. Galatasaray'i hep sordu, Galatasaray'ın iyi olmasını istedi. Hatta borçları TL'ye geçirmiştik, bana 'İyi ki yapmışız' dedi."