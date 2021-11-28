Abdürrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz açıklaması! "Her zaman Galatasaray'ı sorardı..."

Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Başkanlık döneminde birlikte çalıştığı Abdürrahim Albayrak, Mustafa Cengiz için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada Mustafa Cengiz'in Galatasaray aşığı olduğunu ve vefatından önce çıktığı ameliyatta ilk olarak Galatasaray'ı sorduğunu söyledi.
Abdurrahim Albayrak'ın vefat eden Mustafa Cengiz ile ilgili duyguları şu şekilde: "Çok amansız bir hastalık, çok mücadele etti. Ameliyattan çıkınca ilk Galatasaray'i sormuştu. Son 2-3 gün bitkisel hayata girdi. Galatasaray'i hep sordu, Galatasaray'ın iyi olmasını istedi. Hatta borçları TL'ye geçirmiştik, bana 'İyi ki yapmışız' dedi."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı paylaştı.
Kasapoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.