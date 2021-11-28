Akdeniz’in ‘Şahin’i

Antalya’daki derbide kırmızı-beyazlılar, ikinci yarı 10 kişi kalan Alanyaspor’u Bünyamin, Mukairu ve Floranus’un golleriyle farklı devirdi. Nuri Şahin yönetimindeki Antalya, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı
Süper Lig'de Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. Antalyaspor ilk yarıyıBünyamin'in 40. dakikada attığıgolle 1-0 önde tamamladı. 65'inci dakikada Tayfur Bingöl, rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldıktan sonra hakeme itirazda bulununca ikinci sarı kartı gördü ve Alanyaspor 10 kişi kaldı. 68'de Bünyamin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mukairu takımını 2-0 öne geçirdi. 90'da Floranus, skoru belirledi: 3-0. Nuri Şahin yönetimindeki Antalya, son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, geçen hafta Beşiktaş'ı deviren Alanya, derbiden üzgün ayrıldı.