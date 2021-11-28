Altay’da kaleci Lis parlıyor

Karşı karşıya pozisyonda Okaka'ya gol izni vermeyen, ceza sahası dışından Aleksic ve Berkay'ın şutlarını çıkarıp, ceza sahası içinden Visca'nın vuruşunu bloke eden Polonyalı file bekçisi, uzatmada İbrahim'in ters vuruşunu da kornere tokatlayarak kalesini gole kapatarak duvar vazifesi gördü.

Ligin ilk haftalarında vasat bir görüntü sergileyen 24 yaşındaki eldiven, önceki 2 karşılaşmada dikkat çeken kurtarışlar yapmasına rağmen takımının yenilgisine engel olamamıştı. Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında bir pozisyonda üst üste 3 kurtarış yapıp, bire birde Amilton ve Ghacha'ya gol izni vermeyen Lis, Adana Demirspor karşılaşmasında karşı karşıya kaldığı Akintola'ya geçit vermedi. Altay, ilk hafta evinde 3-0 kazandığı Yukatel Kayserispor maçından sonra ilk kez bir müsabakada gol yemedi.

