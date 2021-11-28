Beşiktaş büyük camiadır ayağa kalkmasını bilir

Sergen Yalçın: “Bu durumu açıklamak çok zor. İşin içinden çıkamıyoruz, çözüm bulamıyoruz. Ancak Beşiktaş büyük camiadır, bunun altından kalkar”
Geçen hafta Alanya yenilgisi sonrası "Bu maçın sorumluluğunu üstüme almıyorum" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü ağır mağlubiyetin ardından ise şu ifadeleri kullandı: "Budurumu açıklamak çokzor. Biraz kader, kısmetdememiz lazım. Herkesenasip olmaz böyle işler.Hemen toparlanmaklazım. Uzun süreli düşüşlertakıma çok büyükzarar verir. Biz bu süreçteyiz.Bunun da sorumlusubenim doğal olarak." Taraftar tepkisi hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Sağ olsunVAR'daki hakemler hemenaleyhimizde devreye giriyor.Beşiktaş büyük camiadır,bunun altından kalkar.Taraftar, 'Takımı ayağakaldır' diye söyleniyorama ben oynamıyorum.Oyuncuların daha fazlasınıyapması gerekiyor. Takımancak böyle ayağa kalkar" şeklinde konuştu.
HESAP VER HOCA!
Taraftarlar maç sonu tribünleri terk etmedi. Yenilen gollerden sonra yardımcılarıyla kulübede çöküp kalan ve son düdükle birlikte hemen soyunma odasına giden teknik direktör Sergen Yalçın'ı geri çağıran siyah-beyazlılar, "Sergen gelecek hesap verecek" tezahüratları yaparak bugüne kadar destek oldukları hocalarına ilk kez böylesine tepki gösterdiler.
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Sergen Yalçın ile Beşiktaş, geçen sezon 14. haftada 25 puanla 4. sıradayken bu sezon 20 puanla 10. basamağı gördü. Hem daha az gol atarken (21) hem de daha fazla golü ağlarında (21) gördü.
GHEZZAL SAKATLANDI Giresunspor karşısında Necip Uysal'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı da kaybetti. 45 dakika sahada kalan Cezayirli yıldız, sakatlandığı için ikinci yarıda yerini Welinton'a bıraktı. Necip'in 39. dakikada oyundan atılmasından sonra stopere geçen Josef, ikinci yarıda yeniden orta sahada görev yerine döndü.