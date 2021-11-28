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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Beşiktaş büyük camiadır ayağa kalkmasını bilir

Beşiktaş büyük camiadır ayağa kalkmasını bilir

Sergen Yalçın: “Bu durumu açıklamak çok zor. İşin içinden çıkamıyoruz, çözüm bulamıyoruz. Ancak Beşiktaş büyük camiadır, bunun altından kalkar”

Geçen hafta Alanya yenilgisi sonrası "Bu maçın sorumluluğunu üstüme almıyorum" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü ağır mağlubiyetin ardından ise şu ifadeleri kullandı: "Bu durumu açıklamak çok zor. Biraz kader, kısmet dememiz lazım. Herkese nasip olmaz böyle işler. Hemen toparlanmak lazım. Uzun süreli düşüşler takıma çok büyük zarar verir. Biz bu süreçteyiz. Bunun da sorumlusu benim doğal olarak." Taraftar tepkisi hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Sağ olsun VAR'daki hakemler hemen aleyhimizde devreye giriyor. Beşiktaş büyük camiadır, bunun altından kalkar. Taraftar, 'Takımı ayağa kaldır' diye söyleniyor ama ben oynamıyorum. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar" şeklinde konuştu.



HESAP VER HOCA!
Taraftarlar maç sonu tribünleri terk etmedi. Yenilen gollerden sonra yardımcılarıyla kulübede çöküp kalan ve son düdükle birlikte hemen soyunma odasına giden teknik direktör Sergen Yalçın'ı geri çağıran siyah-beyazlılar, "Sergen gelecek hesap verecek" tezahüratları yaparak bugüne kadar destek oldukları hocalarına ilk kez böylesine tepki gösterdiler.

10
Sergen Yalçın ile Beşiktaş, geçen sezon 14. haftada 25 puanla 4. sıradayken bu sezon 20 puanla 10. basamağı gördü. Hem daha az gol atarken (21) hem de daha fazla golü ağlarında (21) gördü.

GHEZZAL SAKATLANDI
Giresunspor karşısında Necip Uysal'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı da kaybetti. 45 dakika sahada kalan Cezayirli yıldız, sakatlandığı için ikinci yarıda yerini Welinton'a bıraktı. Necip'in 39. dakikada oyundan atılmasından sonra stopere geçen Josef, ikinci yarıda yeniden orta sahada görev yerine döndü.

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Beşiktaş büyük camiadır ayağa kalkmasını bilir
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