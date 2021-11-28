Bitkisel hayat

Beşiktaş, Vodafone Park’ta alt sıralarda yer alan Giresun’a farklı yenilerek serbest düşüşünü sürdürdü. Konuk takım, Diabate'nin penaltısı ile öne geçerken, 39. dakikada Necip'in kırmızı kartla oyundan atılması maçın kırılma anı oldu. Yeşil-beyazlılar; Balde, Serginho ve Champness ile gol şov yaptı. 4'ü lig, 2'si de Avrupa olmak üzere üst üste 6. yenilgisini alan Kartal'da kriz zirveye çıktı
Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon gülmeyi unuttu. Evinde Giresunspor'a 4-0 yenilen Kartal, ligde üst üste 4. yenilgisini alıp büyük hüsran yaşadı. Necip 39'da kırmızı kart gördü. Maçtan sonra ise protestolar yükseldi.
'ATMASAYDIN ÇOK ŞEY KAZANIRDIN'
Champness'in sakatlanan kaleci Mert Günok yerdeyken 4. golü atması sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte yorumlar: 'Champness topu dşıarı atsaydı daha şık olurdu', 'Dışarı gönderseydin, unutulmazlar arasına girerdin', 'O golü atmasaydın çok şey kazanırdın.' Giresun Teknik Direktörü Hakan Keleş de, "Kesinlikle golü yanlış buluyorum. Atılmasını istemezdim" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA MERT ŞOKU!
Mert Günok, yediği dördüncü gol öncesi büyük bir şanssızlık yaşadı. Tecrübeli eldiven, çimlere takılınca dizinden sakatlandı. MR'ı çekilen Mert'te soldiz ön çarpaz bağ ve menisküsyaralanması saptandığıaçıklandı. Ameliyatın ardından32 yaşındaki deneyimlifile bekçisi, bir süre takımdanayrı kalacak.
'GEÇEN YILKİ ORTAM YOK'
Rosier, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Bu forma için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Buraya gelen insanlar ceplerinden para veriyor, zaman ayırıyor. Bazen bilet alacak para bulamıyor. Onların kızgınlığını anlıyorum. Taraftarlar haklı. Onlardan özür diliyoruz. Geçen sezon ki hava takımda yok" dedi.
YENİLERE 8 PUAN KAYBETTİ
Siyah-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlarla oynadığı maçlarda 8 puanı çimlere gömdü. Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Kartal, Altay'a 2-1, Giresunspor'a da 4-0 mağlup oldu.
KİRALIK KAHRAMANLAR!
Son 8 maçta 15 puan toplayan Giresunspor'da iki isim performanslarıyla öne çıktı. Galatasaray'dan kiralık gelen kaleci Okan ve Trabzonspor'dan kiralanan Diabate. Okan, 11 karşılaşmada görev alırken, ağlarında sadece 9 gol gördü. 26 yaşındaki eldiven, dün akşamda 4'te 4'le yüzde yüz kurtarış oranıyla oynadı. Diabate ise yeşil-beyazlıların kaydettiği 12 golün 5'ine imza attı.