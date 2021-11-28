Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Trabzonspor son 6 maçından da galip ayrılmayı başardı. Karagümrük ise son 6 maçında yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Maç öncesinde Karagümrük 22 puanla 6. sırada bulunuyor, Trabzonspor ise 33 puanla ligin zirvesinde. Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KARAGÜMRÜK'TE 7, TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR
Ev sahibi Fatih Karagümrük'te Hedenstad, Biglia ve Zukanovic kart cezaları, Benatia, Borini, Kerim Frei ve Burak Bekaroğlu ise sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemiyor. Trabzonspor'da ise Gervinho, Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler, Karagümrük maçında yok.
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Uğur, Jimmy, Bertolacci, Emre Mor, Karamoh, Pesic
Yedekler: Utku, Musa, Erhun, Efe, Tunay, Vato, Alparslan, Berke, Salibur, Rayyan
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
Yedekler: Arda, Serkan, Peres, Denswil, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Bakasetas, Koita