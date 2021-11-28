KARAGÜMRÜK'TE 7, TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Ev sahibi Fatih Karagümrük'te Hedenstad, Biglia ve Zukanovic kart cezaları, Benatia, Borini, Kerim Frei ve Burak Bekaroğlu ise sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemiyor. Trabzonspor'da ise Gervinho, Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler, Karagümrük maçında yok.