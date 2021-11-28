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Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:07 Son Güncelleme: 28.11.2021 10:29

Fırtına İstanbul'da rekor peşinde! Trabzonspor'un rakibi Karagümrük

YUNUS EMRE SEL
Fırtına İstanbul’da rekor peşinde! Trabzonspor’un rakibi Karagümrük

Süper Lig'in 14. haftasında lider Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Zirvedeki puan farkını korumak isteyen bordo-mavililer, İstanbul'da aynı zamanda rekor peşinde de koşacak. 1995 yılında 26 maç kaybetmeyen Karadeniz temsilcisi, Karagümrük karşısında kaybetmezse aynı başarıyı yineleyecek. İşte detaylar...

Lider Trabzonspor için bugünkü Fatih Karagümrük maçı hem zirve yarışı hem de yeni serilerin yakalanması adına önem taşıyor.

Görev yaptığı son 25 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın yanı sıra bordo-mavililer de 1995 yılında yakaladığı yenilmezlik serisini (26) Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek.

2016'da Başakşehir'in başında 26 maç bileği bükülmeyen Avcı, en uzun serisini yeniden yaşamak isterken, en uzun galibiyet (7) serisini de egale etmek için sahaya çıkıyor.

KARAGÜMRÜK'E YENİLGİSİ YOK
Bordo-mavililer, tecrübeli hocayla deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamazken (14G-9B) Karagümrük de kendi sahasında 12 maçtır yıkılmıyor. İstanbul ekibi bu sezon ev sahibi olduğu 6 karşılaşmayı (3G-3B) kaybetmedi.

Evindeki son iki mücadelede Hatayspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu arada Trabzonspor, 4 kez karşılaştığı rakibine puan vermedi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR BİR İLK PEŞİNDE
Trabzonspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için Karagümrük karşısına çıkacak.

Beşiktaş ve G.Antep maçlarında birer gol atan futbolcu bugün de fileleri havalandırırsa ilk kez üst üste 3 hafta gol sevinci yaşayacak. 13 haftalık bölümünde 12 maçta 730 dakika görev yapan Ömür, geçen sezon 23 maçta 2 gol kaydetmişti.

İSTANBUL'DA BÜYÜK COŞKU
Trabzonspor dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Şehirden tezahüratlarla uğurlanan bordo-mavili takım havalimanında da aynı coşku ile karşılandı.

Sakatlıktan yeni çıkan Hamsik, Koita, Bakasetas ve Abdulkadir Parmak kafilede yer aldı. Geçen hafta kırmızı kart cezalısı olan Uğurcan Çakır, bugün kaledeki yerini alacak.

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Fırtına İstanbul'da rekor peşinde! Trabzonspor'un rakibi Karagümrük
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