Fırtına İstanbul’da rekor peşinde! Trabzonspor’un rakibi Karagümrük

KARAGÜMRÜK'E YENİLGİSİ YOK

Bordo-mavililer, tecrübeli hocayla deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamazken (14G-9B) Karagümrük de kendi sahasında 12 maçtır yıkılmıyor. İstanbul ekibi bu sezon ev sahibi olduğu 6 karşılaşmayı (3G-3B) kaybetmedi.

Evindeki son iki mücadelede Hatayspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu arada Trabzonspor, 4 kez karşılaştığı rakibine puan vermedi.