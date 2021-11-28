Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın bugün bir araya geliyor. Tecrübeli hoca, istifa sorusuna "Ben düzeltemiyorum. Yarın (bugün) Başkan'la konuşacağım"cevabını verdi. Çebi ise "Işığı göremezsem gereğini yaparım. Olağanüstü durumlarda olağanüstü şeyler olur" dedi. Bu sözler 'yollar ayrılmış' şeklinde yorumlandı
Ligde ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta dün sıcak gelişmeler yaşandı. Maçtan sonra çok üzgün olan teknik direktör Sergen Yalçın, "Gündeminizde istifa varmı?" sorusuna "Başkanla yarın (bugün) oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Ben bu işi düzeltemiyorum. Camiayaçok da fazla zarar vermek istemiyorum" diyerek istifa sinyali verdi. Ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, mikrofonların başına geçti. "Maalesef aldığımızsonuç bizi ve camiayıson derece üzmüştür" diyen Çebi, "Sergen Yalçın'ı dinlediktensonra gereken neyse onu yaparız.Eğer haklı gerekçeleri varsa söylenecekbir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görürsek onunla yürümeyi tercih ederim, ışığı göremezsem gerekeni yaparız. Bu tür şeyler olağanüstüdurumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstüşeyler olur" ifadelerini kullandı.
ÇETE MİSİNİZ, ÖRGÜT MÜSÜNÜZ?
Beşiktaş'taki kritik zirve bugün gerçekleşecek. İki tarafın karşılıklı olarak yaptığı bu konuşmalar "Yollarınayrılacağı" şeklinde yorumlandı. Hakemlere de tepki gösteren Çebi şunları söyledi: "Hakemlerle ilgilibitmek bilmeyen bir çilevar. Sonuç olarak, burada yanlışlıklar var denilip yerine başka bir MHK başkanı atandığını biliyoruz. Ancak sonuçta gördüm ki MHK başkanının değişmesi yetmemiş. VAR'daki atamaları yapanlar, sahaya atama yapanlar aynı kafa. TFF ve MHK'ye sesleniyoruz. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. Eğer çeteysenizya da örgütseniz bunuortaya koyacağız. HüseyinGöçek ve Zorbay Küçük(VAR) kendilerine göre gerekeniyapmışlardır. Bizegüvenin... Camiamız şunubilsin, biz bu sene de şampiyonolacağız."