Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gereğini yaparım
Giriş Tarihi: 28.11.2021

Gereğini yaparım

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Gereğini yaparım

Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın bugün bir araya geliyor. Tecrübeli hoca, istifa sorusuna "Ben düzeltemiyorum. Yarın (bugün) Başkan'la konuşacağım"cevabını verdi. Çebi ise "Işığı göremezsem gereğini yaparım. Olağanüstü durumlarda olağanüstü şeyler olur" dedi. Bu sözler 'yollar ayrılmış' şeklinde yorumlandı

Ligde ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta dün sıcak gelişmeler yaşandı. Maçtan sonra çok üzgün olan teknik direktör Sergen Yalçın, "Gündeminizde istifa var mı?" sorusuna "Başkanla yarın (bugün) oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Ben bu işi düzeltemiyorum. Camiaya çok da fazla zarar vermek istemiyorum" diyerek istifa sinyali verdi. Ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, mikrofonların başına geçti. "Maalesef aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzmüştür" diyen Çebi, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görürsek onunla yürümeyi tercih ederim, ışığı göremezsem gerekeni yaparız. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü şeyler olur" ifadelerini kullandı.

ÇETE MİSİNİZ, ÖRGÜT MÜSÜNÜZ?
Beşiktaş'taki kritik zirve bugün gerçekleşecek. İki tarafın karşılıklı olarak yaptığı bu konuşmalar "Yolların ayrılacağı" şeklinde yorumlandı. Hakemlere de tepki gösteren Çebi şunları söyledi: "Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var. Sonuç olarak, burada yanlışlıklar var denilip yerine başka bir MHK başkanı atandığını biliyoruz. Ancak sonuçta gördüm ki MHK başkanının değişmesi yetmemiş. VAR'daki atamaları yapanlar, sahaya atama yapanlar aynı kafa. TFF ve MHK'ye sesleniyoruz. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. Eğer çeteyseniz ya da örgütseniz bunu ortaya koyacağız. Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük (VAR) kendilerine göre gerekeni yapmışlardır. Bize güvenin... Camiamız şunu bilsin, biz bu sene de şampiyon olacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."
Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
Son dakika: Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Futbol tarihinde görülmemiş olay! 9 kişiyle başlayan Belenenses - Benfica maçı yarıda kaldı...
Son dakika: Giresunspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! "Daha fazla zarar vermek istemiyorum"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Son dakika: Giresunspor'un golünden önce bir anda yere yığılmıştı! Mert Günok sezonu kapattı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gereğini yaparım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA