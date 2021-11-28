İlkay Gündoğan Ballon d'Or favorisini açıkladı! "Lewandowski hak ediyor..."

İrlanda basınına konuşan 31 yaşındaki oyuncu, bir dönem Borussia Dortmund'da beraber forma giydiği eski takım arkadaşının, son dönemde performansında büyük çıkış yakaladığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse, Altın Top'u Lewandowski hak ediyor. Onun ne kadar harika ve kendini işine adayan bir oyuncu olduğunu zaten Dortmund'dan biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.