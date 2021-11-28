Kocaelispor’a soğuk duş

Sabbah’ın golüne Benhur ile cevap veren Körfez ekibi, Menemenspor’un 84‘te Gomes’in ayağından bulduğu gole engel olamadı. Yeşil-siyahlılar son 5 maçta 1 galibiyet alabildi
TFF 1. Lig'de çıkışa geçmek isteyen Kocaelispor, evinde Menemenspor'a 84'te yediği golle boyun eğdi ve kötü gidişi sürdürdü: 1-2. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mohamed Mahdi Sabbah ve 84. dakikada Gomes attı. Kocaelispor'un golü ise 67. dakikada Benhur Keser ile geldi. Son 5 maçında 1 galibiyet alabilenKocaelispor, bu sonuçla 20 puanla 8.sırada kaldı. Menemenspor ise 17 puanla 10. sırada kendine yer buldu.