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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Mesut Özil müjdesi

Mesut Özil müjdesi
Ayak bileğindeki şişlik nedeniyle Olympiakos maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil'den dün güzel haberler geldi. Durumu iyi olan ve dünkü idmanda takımla birlikte çalışan yıldız futbolcunun, yarınki Göztepe karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Öte yandan Pereira yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

GÖZTEPE F.BAHÇE'Yİ BEKLİYOR
Ligde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'de heyecan tavan yaptı. Pandemi sürecinden sonra ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda tam kapasite olarak taraftarıyla buluşacak olan sarıkırmızılılarda tüm camia zafere kilitlenirken, tribünlerde görsel şölene imza atılacağı öğrenildi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden herkesi stada davet ederken satışa çıkan biletlerin ise tükenmek üzere olduğu vurgulandı.

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Mesut Özil müjdesi
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