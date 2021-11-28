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Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:24 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:26

Murat Özbostan'dan Sergen Yalçın sözleri! "Yeni hoca yeni bir sayfa"

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Murat Özbostan’dan Sergen Yalçın sözleri! Yeni hoca yeni bir sayfa

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyor. Deneyimli teknik adam farklı mağlubiyetin ardından ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Murat Özbostan, "Tükenmişlik sendromu gibi bir durumu var. Beşiktaş'a iki kupa kazandıran efsane isim daha fazla zarar görmeden yönetimin de önünü açması lazım" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta sıfır çeken, Süper Lig'de ise lider Trabzonspor'un çok uzağında kalan Beşiktaş, dün akşam da Giresunspor'a 4-0 yenildi. Karşılaşma sonrasında Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek bir karar alacaklarını ifade etti. Siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın geleceği merak edilirken, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Yalçın ile yolların ayrılması gerektiğini ifade etti.

İşte Murat Özbostan'ın o yazısı...

Taraftar zaten havlu atmış... Galatasaray, Fenerbahçe'ye 52 bin seyircisi önünde mağlup oluyor... Birkaç gün sonra Marsilya maçına 45 bin kişi geliyor. Hem de hafta içi...

Sanki derbi kazanılmış sanki Galatasaray, Trabzonspor ile nefes nefese mücadele ediyor...

Galatasaray derbinin yarattığı şoku 3 günde çözerken, Beşiktaş 2.5 aydır komadan çıkamadı.

Çünkü reçete yazacak doktoru yok. Beşiktaş taraftarı da umudunu kesmiş ki sadece 5 bin kişi geliyor maça...

Takımın teknik direktörü çıkıp, "Sorumluluk takımda ben de değil" derse. Oyuncular ile teknik kadro arasında bağlar koparsa. Avrupa'da oynanan her maçta mağlubiyet gelirse. Hep, 'Hakemler suçlu' denirse sonuçları normal görmek lazım.

Şimdi Trabzonspor bugün kazanırsa puan farkı olacak 16... Fakat oynanacak çok maç var. Türkiye Kupası var... Umutlar bitmez. Bitmemeli bir takım için.

Sergen Yalçın taraftarın ve yönetimin desteğine rağmen krizi yönetemedi. Tükenmişlik sendromu gibi bir durumu var. Beşiktaş'a iki kupa kazandıran efsane isim daha fazla zarar görmeden yönetimin de önünü açması lazım.

Yani artık veda vakti. Beşiktaş bu ligin en iyi kadrosuna sahip. Başka bir teknik adamın ellerinde tekrar yarışa tutunabilir. Bunun için de fazla zaman kaybetmeden yönetimin operasyonu yapması lazım. Daha oynanacak 24 maç var!

BEN OLSAM ATMAZDIM!
Maçın en talihsiz adamı Mert acılar içinde yerde kıvranırken. Champness topu ağlara bırakıyor. Ben olsam atmazdım.. O zaman tarihe geçerdin.. Ama futbolun acımasızlığı ya da hırsı!

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Murat Özbostan'dan Sergen Yalçın sözleri! "Yeni hoca yeni bir sayfa"
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