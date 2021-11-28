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Giriş Tarihi: 28.11.2021 18:54 Son Güncelleme: 28.11.2021 18:54

Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz nereli, kaç yaşında vefat etti?

Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz nereli, kaç yaşında vefat etti?

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Bir süredir hasta olduğu bilinen Cengiz’in son dakika vefat haberinin ardından hakkındaki bilgilere ilişkin detaylar öğrenilmek istenerek “Mustafa Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti?” şeklindeki sorularla araştırma yapmaya başladı. Merak edilen Mustafa Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından duyurulan son dakika haberine göre eski başkan Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Son dakika vefat haberininn ardından Galatasaray eski başkanına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "Mustafa Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR, NERELİ?

Mustafa Cengiz ile ilgili biyografik bilgiler ve tüm detaylar şöyle;



Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra memuriyetten ayrılarak Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.



Hâlen petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketlerini yönetmektedir. Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürüttü. TFF Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesidir. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon olmuş, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır.



Özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz, bu yönüyle takdir edilirken transfer konusunda ise sıkça eleştirildi. Bu eleştirilere "Kulübün bir kuruşunu kimseye yedirmem." diyerek cevap verdi.

6 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.



MUSTAFA CENGİZ'İN KİŞİSEL YAŞAMI

Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

MUSTAFA CENGİZ'İN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Cengiz, 7 Mayıs 2020'de 10 saat süren bir beyin ameliyatı oldu. Operasyon başarılı geçti.18 Mayıs'ta ise mide kanaması sebebiyle ikinci kez ameliyat oldu.

10 Ağustos 2021'de düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi. 2 Eylül 2021'de yoğun bakıma alınmıştı.

Cengiz, 28 Kasım günü yaşamını yitirdi.

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Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz nereli, kaç yaşında vefat etti?
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