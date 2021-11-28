Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz nereli, kaç yaşında vefat etti?

Galatasaray Spor Kulübü tarafından duyurulan son dakika haberine göre eski başkan Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Son dakika vefat haberininn ardından Galatasaray eski başkanına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "Mustafa Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR, NERELİ?

Mustafa Cengiz ile ilgili biyografik bilgiler ve tüm detaylar şöyle;