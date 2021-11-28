Paraşütsüz düşüş

F.Bahçe'de gündem Pelkas'ın son dönemdeki kötü performansı. Geçtiğimiz sezon takımın yükünü taşıyan, bu sezon ise forma bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, değişen sistemden çok rahatsız. Oynamak isteyen Yunan yıldız hakkındaki ayrılık iddiaları zirve yaptı
Fenerbahçe'de herkes Dimitris Pelkas'taki değişimi konuşuyor. Geçtiğimiz sezon 5 Ekim 2020'de kulübe imza atan Yunan yıldız, o günden sonra forma giyebileceği 38 lig maçının 32'sinde görev yapmış ve 30'unda ise 11'de sahaya çıkmıştı. Kaçırdığı 3 maçta sakat,birinde ise cezalıolan 28 yaşındakioyuncu, 7 gol 8asistle F.Bahçe'deskora en fazla etkieden ikinci oyuncuolmayı başardı.
SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI
Pelkas, o istatistikleri şimdilerde mumla arıyor. Bu sezon liginilk 4 maçını omuz sakatlığınedeniyle kaçıran Yunan yıldız,sonrasında ise sadece 3 kez11'de sahaya çıkabildi. Son olarak Olympiakos maçında 11'de olması beklenen oyuncu yine yedek soyundu. Geçen sezon kritik golleri ve asistleriyle taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli futbolcu, bu sezon skora etki edemedi. Avrupa'da şansbulduğu 5 maçta da beklentilerikarşılamadı.
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ BOZDU?
Yaşadığı bu büyük düşüşün arkasındaki neden araştırılan Yunan futbolcunun, özellikle takımda değişen sistemden çok etkilendiği konuşuluyor. Hatta bununla ilgili şikâyetlerini teknik ekiple yaptığı görüşmelerde sık sık dile getirerek ayrılma talebini ilettiği dahi iddialar arasında. Pelkas'ın Fenerbahçe'dekigeleceği belirsiz. Ancak ocak ayında sarı-lacivertli kulüpte en çok konuşulan isimlerden biri olacağı kesin.
PEŞİNDE İKİ KULÜP VAR
Fenerbahçe'ye 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dimitris Pelkas'ın Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesinde olduğu ve devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılmayı planladığı gelen haberler arasında.
BİR GÖRÜŞ / Gürcan Bilgiç
SORUN FUTBOLCUNUN KALİTESİNDE DEĞİL
Pelkas geçen sezonun yıldızı olsa da yeni hoca ve yeni sistemle yeniden kendini kanıtlamak zorundaydı. Aslında baktığımızda sezona da fena girmedi ama geçirdiği sakatlık onu çok geri itti. Teknikdirektör de kendi transferini (Rossi)tercih etmeye başladı. Bu tip oyuncularınform tutması için oynamalarıgerekiyor. Ancak gerçek sorun, Vitor Pereira'nın seçeneği olmamasından kaynaklanıyor. Konyaspor karşılaşmasında 40. dakikada oyundan alınınca aslında ipler koptu. Kendi ülkesinde ilk 11'de çıkamadı sahaya. Problemin Pelkas'ın futbolcu kalitesiyle ilgili olmadığı açıkça görülüyor. Nasıl diğer futbolcular hocayla problem yaşadıysa Pelkas da bu konuda ipleri kopartmış gibi. Oynayacağı birtakıma gitmek istemesi çok doğal. Burada sorunu çözecek kişi teknik direktör Pereira'dır. Futbolcuyu yenidenkazanması gerekiyor.