Paraşütsüz düşüş

Giriş Tarihi: 28.11.2021

F.Bahçe'de gündem Pelkas'ın son dönemdeki kötü performansı. Geçtiğimiz sezon takımın yükünü taşıyan, bu sezon ise forma bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, değişen sistemden çok rahatsız. Oynamak isteyen Yunan yıldız hakkındaki ayrılık iddiaları zirve yaptı