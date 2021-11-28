Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Paraşütsüz düşüş
Giriş Tarihi: 28.11.2021

Paraşütsüz düşüş

VOLKAN DEMİR
Paraşütsüz düşüş

F.Bahçe'de gündem Pelkas'ın son dönemdeki kötü performansı. Geçtiğimiz sezon takımın yükünü taşıyan, bu sezon ise forma bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, değişen sistemden çok rahatsız. Oynamak isteyen Yunan yıldız hakkındaki ayrılık iddiaları zirve yaptı

Fenerbahçe'de herkes Dimitris Pelkas'taki değişimi konuşuyor. Geçtiğimiz sezon 5 Ekim 2020'de kulübe imza atan Yunan yıldız, o günden sonra forma giyebileceği 38 lig maçının 32'sinde görev yapmış ve 30'unda ise 11'de sahaya çıkmıştı. Kaçırdığı 3 maçta sakat, birinde ise cezalı olan 28 yaşındaki oyuncu, 7 gol 8 asistle F.Bahçe'de skora en fazla etki eden ikinci oyuncu olmayı başardı.

SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI
Pelkas, o istatistikleri şimdilerde mumla arıyor. Bu sezon ligin ilk 4 maçını omuz sakatlığı nedeniyle kaçıran Yunan yıldız, sonrasında ise sadece 3 kez 11'de sahaya çıkabildi. Son olarak Olympiakos maçında 11'de olması beklenen oyuncu yine yedek soyundu. Geçen sezon kritik golleri ve asistleriyle taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli futbolcu, bu sezon skora etki edemedi. Avrupa'da şans bulduğu 5 maçta da beklentileri karşılamadı.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ BOZDU?
Yaşadığı bu büyük düşüşün arkasındaki neden araştırılan Yunan futbolcunun, özellikle takımda değişen sistemden çok etkilendiği konuşuluyor. Hatta bununla ilgili şikâyetlerini teknik ekiple yaptığı görüşmelerde sık sık dile getirerek ayrılma talebini ilettiği dahi iddialar arasında. Pelkas'ın Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz. Ancak ocak ayında sarı-lacivertli kulüpte en çok konuşulan isimlerden biri olacağı kesin.

PEŞİNDE İKİ KULÜP VAR
Fenerbahçe'ye 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dimitris Pelkas'ın Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesinde olduğu ve devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılmayı planladığı gelen haberler arasında.

BİR GÖRÜŞ / Gürcan Bilgiç
SORUN FUTBOLCUNUN KALİTESİNDE DEĞİL
Pelkas geçen sezonun yıldızı olsa da yeni hoca ve yeni sistemle yeniden kendini kanıtlamak zorundaydı. Aslında baktığımızda sezona da fena girmedi ama geçirdiği sakatlık onu çok geri itti. Teknik direktör de kendi transferini (Rossi) tercih etmeye başladı. Bu tip oyuncuların form tutması için oynamaları gerekiyor. Ancak gerçek sorun, Vitor Pereira'nın seçeneği olmamasından kaynaklanıyor. Konyaspor karşılaşmasında 40. dakikada oyundan alınınca aslında ipler koptu. Kendi ülkesinde ilk 11'de çıkamadı sahaya. Problemin Pelkas'ın futbolcu kalitesiyle ilgili olmadığı açıkça görülüyor. Nasıl diğer futbolcular hocayla problem yaşadıysa Pelkas da bu konuda ipleri kopartmış gibi. Oynayacağı bir takıma gitmek istemesi çok doğal. Burada sorunu çözecek kişi teknik direktör Pereira'dır. Futbolcuyu yeniden kazanması gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."
Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
Son dakika: Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Futbol tarihinde görülmemiş olay! 9 kişiyle başlayan Belenenses - Benfica maçı yarıda kaldı...
Son dakika: Giresunspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! "Daha fazla zarar vermek istemiyorum"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Son dakika: Giresunspor'un golünden önce bir anda yere yığılmıştı! Mert Günok sezonu kapattı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Paraşütsüz düşüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA