Portekiz cephesinden Türkiye maçı öncesi flaş sözler!

Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin de bulunduğu C grubu tüm dünyanın dilinde… Türkiye-Portekiz, İtalya-K.Makedonya maçları sonrasında kazanan iki takım finalde karşılaşacak. Portekizliler turu geçeceklerinden emin.

Portekiz'de A Bola, "Türkiye ilk turda! Asıl kötüsü ise ikinci maçta" başlığı ile maçı verirken Record, "Katar yolunda önce Türkiye sonra İtalya" diyerek ülkemizi mağlup edeceklerinden şüphe duymadıklarını gösterdi.

İtalyan medyası Kuzey Makedonya eşleşmesini, Napoli forması giyen eski F.Bahçeli Eljif Elmas analizleri üzerinden anlatırken, Portekiz'in de Türkiye'yi yeneceğine kesin gözüyle bakıldı.

Çizme basını, "Lizbon ya da İstanbul" başlığı ile Portekiz-Türkiye eşleşmesini işaret ederken, "Portekiz ile final oynarız" başlıkları da sayfalardaydı.

MANCİNİ: HARİKA BİR KURA DEĞİL

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası'na gidebilmek için zor bir seriyi geçmeleri gerektiğini söyledi.

"Kendimize güveniyoruz" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi. Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması" ifadelerini kullandı.