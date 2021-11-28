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Giriş Tarihi: 28.11.2021

‘Rumen’saray!

‘Rumen’saray!
Romanya Ligi ekibi Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau'ya Atalanta teklif yapmaya hazırlanıyor. Marsilya maçına scout gönderen İtalyan ekibi, ilk golü atan ve ikinciyi hazırlayan Cicaldau'ya tam not verdi. Atalanta'nın ocak ayında 24 yaşındaki orta saha için G.Saray'la masaya oturması bekleniyor. 1999 doğumlu Morutan'ın gelişiminden memnun olan sarı-kırmızılı kulüp, transferde Rumen ekolüne devam edecek. Parma'nın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dennis Man'ın menajeri Renato Alberto son Marsilya maçını Aslantepe'de takip etti. Morutan, formasını G.Saray'ın da listesinde yer Dennis Man'ın menajerine hediye etti.

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‘Rumen’saray!
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