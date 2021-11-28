‘Rumen’saray!

Romanya Ligi ekibi Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau'ya Atalanta teklif yapmaya hazırlanıyor. Marsilya maçınascout gönderen İtalyan ekibi,ilk golü atan ve ikinciyi hazırlayanCicaldau'ya tam not verdi. Atalanta'nın ocak ayında 24 yaşındaki orta saha için G.Saray'la masaya oturması bekleniyor. 1999 doğumlu Morutan'ın gelişiminden memnun olan sarı-kırmızılı kulüp, transferde Rumen ekolüne devam edecek. Parma'nın23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuDennis Man'ın menajeri RenatoAlberto son Marsilya maçınıAslantepe'de takip etti. Morutan, formasını G.Saray'ın da listesinde yer Dennis Man'ın menajerine hediye etti.