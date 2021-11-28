Sarper Cengiz'den babası Mustafa Cengiz için duygu dolu sözler! "Canımı feda etmeye hazırdım"

"BABAM İÇİN CANIMI FEDA ETMEYE HAZIRDIM"

Merhum Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz ise kahramanını kaybettiğini belirterek, "Sadece babamı değil rehberimi kaybettim. Hayatta her şeyi açık ve net konuşabildiğim, danışabildiğim yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazla gelseydi. Sürece başladığımızdan beri yaklaşık 18 aylık süreç müthiş bir mücadeleyle geçti. Çok dirayetli davrandı. İnsan babası hiç ölmeyecek zannediyor. Nasıl bir evlada hastalık süreci öğretilir buna da hazırladı beni. Canımı feda etmeye hazırdım ama buraya kadarmış. Açamadığım telefonlar var, hepsinden özür diliyorum. Onların dileklerini de kalbimizde hissettiğimizin bilinmesini isterim. Türk milletinin, Galatasaray camiasının, sevenlerinin başı sağolsun. Babamı hiç unutmayacağım. Benim kahramanımdı. Gaziantep'ten çıkıp oradaki gençlerimize de heyecan katacak bir başarı hikayesiydi. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.