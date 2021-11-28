Sivas’ta zorlu randevu! Sivasspor’un konuğu Hatayspor

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Ligde 13 puan ile 15'nci sırada bulunan Sivasspor ile 26 puanla zirve mücadelesi veren rakibi Atakaş Hatayspor 3 puan peşinde.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kart cezası nedeniyle Hatayspor maçında saha kenarındaki yerini alamıyor. Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'de son 6 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Yiğidolar, en son galibiyetini ise sahasında Fatih Karagümrük'e karşı 4-0'lık skor ile almıştı.

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı A Hatayspor ile ligde daha önce 2 kez karşılaştı.

İki ekip daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip olurken, söz konusu müsabakalar 1-1 eşitlikle sona ermişti. Taraflar arasında oynanan maçlarda 4 kez gol sevinci yaşandı. 2 kez Sivasspor ağları sarsarken, 2 kez de Hatayspor gol sevinci yaşadı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: Ali, Caner, Goutas, Samba, Uğur, Ulvestad, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare.

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub, Diouf.

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SİVASSPOR 2-0 HATAYSPOR

22' Pedro

43' Yatabare

MAÇTAN DAKİKALAR...

22' Sivasspor Pedro'nun penaltıdan attığı golle öne geçti.

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Yatabare'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.