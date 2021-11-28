Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivas'ta zorlu randevu! Sivasspor'un konuğu Hatayspor
Giriş Tarihi: 28.11.2021 16:00 Son Güncelleme: 28.11.2021 16:43

Sivas'ta zorlu randevu! Sivasspor'un konuğu Hatayspor

Sivas’ta zorlu randevu! Sivasspor’un konuğu Hatayspor

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ligin geride kalan diliminde Yiğidolar 13 puan toplarken, Hatayspor ise 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabakada Arda Kardeşler düdük çalıyor. Sivasspor-Hatayspor müsabakasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Ligde 13 puan ile 15'nci sırada bulunan Sivasspor ile 26 puanla zirve mücadelesi veren rakibi Atakaş Hatayspor 3 puan peşinde.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kart cezası nedeniyle Hatayspor maçında saha kenarındaki yerini alamıyor. Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'de son 6 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Yiğidolar, en son galibiyetini ise sahasında Fatih Karagümrük'e karşı 4-0'lık skor ile almıştı.

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı A Hatayspor ile ligde daha önce 2 kez karşılaştı.

İki ekip daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip olurken, söz konusu müsabakalar 1-1 eşitlikle sona ermişti. Taraflar arasında oynanan maçlarda 4 kez gol sevinci yaşandı. 2 kez Sivasspor ağları sarsarken, 2 kez de Hatayspor gol sevinci yaşadı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: Ali, Caner, Goutas, Samba, Uğur, Ulvestad, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare.

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub, Diouf.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

SİVASSPOR 2-0 HATAYSPOR

22' Pedro
43' Yatabare

MAÇTAN DAKİKALAR...

22' Sivasspor Pedro'nun penaltıdan attığı golle öne geçti.

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Yatabare'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İzmir'de depremzedelerin yeni ev sevinci
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Alıkonulan iş adamından şoke eden sözler! 'Beni Furkancılar kaçırdı'
Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
Türkiye-Yunanistan sınırında büyük hareketlilik! ABD cephaneliğine döndü
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta zorlu randevu! Sivasspor'un konuğu Hatayspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA