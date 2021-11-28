Son dakika: Beşiktaş’ta kritik zirve sona erdi! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın görüşmesinden sonuç çıktı…

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

"Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip."

"Hocamız konsantre olacak ve bir şekilde bu olduğumuz girdaptan Beşiktaş'ı kurtaracak. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz."