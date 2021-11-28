Fenerbahçe'de herkes Dimitris Pelkas'taki değişimi konuşuyor. Geçtiğimiz sezon 5 Ekim 2020'de kulübe imza atan Yunan yıldız, o günden sonra forma giyebileceği 38 lig maçının 32'sinde görev yapmış ve 30'unda ise 11'de sahaya çıkmıştı.
Kaçırdığı 3 maçta sakat, birinde ise cezalı olan 28 yaşındaki oyuncu, 7 gol 8 asistle F.Bahçe'de skora en fazla etki eden ikinci oyuncu olmayı başardı.
SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI
Pelkas, o istatistikleri şimdilerde mumla arıyor. Bu sezon ligin ilk 4 maçını omuz sakatlığı nedeniyle kaçıran Yunan yıldız, sonrasında ise sadece 3 kez 11'de sahaya çıkabildi. Son olarak Olympiakos maçında 11'de olması beklenen oyuncu yine yedek soyundu.
Geçen sezon kritik golleri ve asistleriyle taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli futbolcu, bu sezon skora etki edemedi. Avrupa'da şans bulduğu 5 maçta da beklentileri karşılamadı.
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ BOZDU?
Yaşadığı bu büyük düşüşün arkasındaki neden araştırılan Yunan futbolcunun, özellikle takımda değişen sistemden çok etkilendiği konuşuluyor. Hatta bununla ilgili şikâyetlerini teknik ekiple yaptığı görüşmelerde sık sık dile getirerek ayrılma talebini ilettiği dahi iddialar arasında...
Pelkas'ın Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz. Ancak ocak ayında sarı-lacivertli kulüpte en çok konuşulan isimlerden biri olacağı kesin.
LYON VE DINAMO MOSKOVA, PELKAS'IN PEŞİNDE
Fenerbahçe'ye 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dimitris Pelkas'ın Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesinde olduğu ve devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılmayı planladığı gelen haberler arasında...
GÜRCAN BİLGİÇ - SORUN FUTBOLCUNUN KALİTESİNDE DEĞİL
Pelkas geçen sezonun yıldızı olsa da yeni hoca ve yeni sistemle yeniden kendini kanıtlamak zorundaydı. Aslında baktığımızda sezona da fena girmedi ama geçirdiği sakatlık onu çok geri itti. Teknik direktör de kendi transferini (Rossi) tercih etmeye başladı.
Bu tip oyuncuların form tutması için oynamaları gerekiyor. Ancak gerçek sorun, Vitor Pereira'nın seçeneği olmamasından kaynaklanıyor. Konyaspor karşılaşmasında 40. dakikada oyundan alınınca aslında ipler koptu. Kendi ülkesinde ilk 11'de çıkamadı sahaya. Problemin Pelkas'ın futbolcu kalitesiyle ilgili olmadığı açıkça görülüyor.
Nasıl diğer futbolcular hocayla problem yaşadıysa Pelkas da bu konuda ipleri kopartmış gibi. Oynayacağı bir takıma gitmek istemesi çok doğal. Burada sorunu çözecek kişi teknik direktör Pereira'dır. Futbolcuyu yeniden kazanması gerekiyor.
MESUT ÖZİL SEVİNCİ
Bu arada ayak bileğindeki şişlik nedeniyle Olympiakos maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil'den dün güzel haberler geldi. Durumu iyi olan ve dünkü idmanda takımla birlikte çalışan yıldız futbolcunun, yarınki Göztepe karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Öte yandan Pereira yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
GÖZTEPE, FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR
Öte yandan ligde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'de heyecan tavan yaptı. Pandemi sürecinden sonra ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda tam kapasite olarak taraftarıyla buluşacak olan sarıkırmızılılarda tüm camia zafere kilitlenirken, tribünlerde görsel şölene imza atılacağı öğrenildi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden herkesi stada davet ederken satışa çıkan biletlerin ise tükenmek üzere olduğu vurgulandı.