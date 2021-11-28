GÜRCAN BİLGİÇ - SORUN FUTBOLCUNUN KALİTESİNDE DEĞİL

Pelkas geçen sezonun yıldızı olsa da yeni hoca ve yeni sistemle yeniden kendini kanıtlamak zorundaydı. Aslında baktığımızda sezona da fena girmedi ama geçirdiği sakatlık onu çok geri itti. Teknik direktör de kendi transferini (Rossi) tercih etmeye başladı.