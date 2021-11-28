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Giriş Tarihi: 28.11.2021 18:39 Son Güncelleme: 28.11.2021 18:53

Son dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti!

Son dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Cengiz, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti ve mide kanseri teşhisi konmuştu.

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Cengiz, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti ve mide kanseri teşhisi konmuştu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in vefat haberini duyurdu. Elmas, "Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti!
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