Son dakika: Galatasaray Süper Lig’de de yükselişe geçmek istiyor! Fatih Terim’den Malatyaspor karşısında sürpriz tercihler...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansı Süper Lig'E yansıtamayan sarı-kırmızılılar, Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarak zirveyle farkın açılmasını engellemek istiyor.
Ligde 21 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray, 12 puanla 17. sıradaki Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.
BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.
SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 4 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet alamadı. Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti.
Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Bu süreçte rakip filelere 5 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.