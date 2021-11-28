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Giriş Tarihi: 28.11.2021 17:40 Son Güncelleme: 28.11.2021 18:09

Son dakika: Galatasaray Süper Lig'de de yükselişe geçmek istiyor! Fatih Terim'den Malatyaspor karşısında sürpriz tercihler...

Son dakika: Galatasaray Süper Lig’de de yükselişe geçmek istiyor! Fatih Terim’den Malatyaspor karşısında sürpriz tercihler...

Son dakika haberi... Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki formundan uzak bir görüntü çiziyor. Ligin 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, kazanarak lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkınının açılmasına izin vermek istemiyor. Saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansı Süper Lig'E yansıtamayan sarı-kırmızılılar, Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarak zirveyle farkın açılmasını engellemek istiyor.

Ligde 21 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray, 12 puanla 17. sıradaki Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.

BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Altay müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 4 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet alamadı. Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti.

Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Bu süreçte rakip filelere 5 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

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Son dakika: Galatasaray Süper Lig'de de yükselişe geçmek istiyor! Fatih Terim'den Malatyaspor karşısında sürpriz tercihler...
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