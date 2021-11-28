Yeni transfer Diagne!

Senegalli oyuncu, Marsilya maçı performansı ile formayı kaptı. Bugün Yeni Malatya deplasmanında Diagne ilk 11’de
Bu sezon ileri uçta bir türlü istikrar sağlayamayan Galatasaray'ın birinci golcüsü Mbaye Diagne olarak belirlendi. Marsilyamaçında gol atmasa datakım arkadaşlarınıpozisyonlara sokan,direnci ile rakip savunmayızorlayıp açıklaryaratan Diagne'nin performansındanteknikdirektörü Fatih Terimmemnun kaldı. Senegalli forvet bugün Yeni Malatya deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkacak. HalilDervişoğlu ve MostafaMohamed ise yedek soyunacak. Teknik heyet, karşılaşmanın gidişatına göre kulübedeki iki oyuncu ile hamle yapacak.