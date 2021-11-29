Ahmet İlhan Özek Altınordu’da yeniden doğdu

Güçlü bir rakibe karşı 3 puan aldıklarını bildiren Ahmet İlhan Özek, şunları kaydetti: "Uzun süredir galip gelemiyorduk, bu zaten bize yakışmıyordu. Genç ve öğrenmeye açık kardeşlerimle çok çalışıyoruz, sahada iyi mücadele ediyoruz fakat istediğimiz sonuçları alamıyorduk. 5 haftalık mağlubiyet serisinin ardından gelen bu galibiyet bizim adımıza çok önemli oldu. Kendi oyunumuzu oynadığımız zaman liderliğe oynayan takımları yenebileceğimizi gösterdik. Bundan sonraki maçlarda kendi oyunumuzu oynayıp iyi sonuçlar almak istiyoruz."

Ahmet İlhan Özek, geçen sezonu 10 golle tamamladığını, bu sene ise 7 gole ulaştığını belirterek, "Kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. Başkanımız, camiamız, hocalarımız ve genç futbolcu arkadaşlarımın bana güvenmelerinin büyük katkısı var. Geçen sezon 10 gol attım, şimdiden 7 gole ulaştım. Bu başarı sadece bana ait değil tüm takımın başarısı. Ben atınca takım kazanıyor ama önemli olan takımın kazanması." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de futbolculara 30 yaşını geçtikten sonra yaşlı dendiğini kaydeden Ahmet İlhan Özek, şöyle konuştu: "33 yaşındayım, iki senedir iyi performans gösteriyorum. Bunda kafamın rahat olması çok önemli. Altınordu Futbol Kulübü'nün bize sağlamış olduğu ortam çok güzel. Altınordu adeta bir futbolcu fabrikası ben de onların liderlerinden birisi olduğum için mutluyum. Kulüp bana çok değer veriyor. Ankaragücü maçında attığım iki golü de kızıma armağan ediyorum."

Volkan Fındıklı da MKE Ankaragücü karşısında iyi oyunlarını 3 puanla taçlandırdıklarını belirterek, "Kalan maçlarımızda iyi sonuçlar alıp ilk yarıyı iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Genç bir takım olduğumuz için bazen maçlarda böyle kırılganlıklar olabiliyor. Alınan bu galibiyet çok önemli bir motivasyon oldu." değerlendirmesinde bulundu.