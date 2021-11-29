Alex en az 1 ay yok!

Beşiktaş, Mert’in ardından Brezilyalı yıldızın sakatlığı ile yıkıldı. 3. kez adalesinden problem yaşayan Teixeira, en az bir ay forma giyemeyecek
Beşiktaş, GZT Giresunspor maçında Mert Günok'un yanı sıra Alex Teixeira'yı da sakatlığa kurban verdi. Dün AcıbademAltunizade Hastanesi'nde MR'ıçekilen Brezilyalı 10 numaranınsol uyluk arka adalesinde kanamave kısmi yırtık tespit edildi. Siyahbeyazlı kulübün sağlık kurulu tarafından tedavisine başlanan Alex'in sahalara dönüşü en az 1 ayı bulacak. Pandemi nedeniyle Çin'de 8 ay futboldan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, fizik-kondisyon açısından takımın gerisinde olması ile dikkat çekiyordu. Beşiktaş'ta 3. kez adale sakatlığı yaşamasının altında da bunun yattığı belirtiliyor.