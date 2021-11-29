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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Alex en az 1 ay yok!

Alex en az 1 ay yok!

Beşiktaş, Mert’in ardından Brezilyalı yıldızın sakatlığı ile yıkıldı. 3. kez adalesinden problem yaşayan Teixeira, en az bir ay forma giyemeyecek

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçında Mert Günok'un yanı sıra Alex Teixeira'yı da sakatlığa kurban verdi. Dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ı çekilen Brezilyalı 10 numaranın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Siyahbeyazlı kulübün sağlık kurulu tarafından tedavisine başlanan Alex'in sahalara dönüşü en az 1 ayı bulacak. Pandemi nedeniyle Çin'de 8 ay futboldan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, fizik-kondisyon açısından takımın gerisinde olması ile dikkat çekiyordu. Beşiktaş'ta 3. kez adale sakatlığı yaşamasının altında da bunun yattığı belirtiliyor.

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Alex en az 1 ay yok!
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