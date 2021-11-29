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Giriş Tarihi: 29.11.2021 21:11

Altın Top (Ballon d'Or) kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler?

Altın Top Ballon d’Or kim kazandı? Ballon D’or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler?

Yılan en iyi oyuncusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Geçtiğimiz yılı en iyi geçiren oyuncuya verilecek olan Altın Top ödülünde en büyük iki aday Lewandowski ve Messi olarak görülüyor. Peki, Altın Top (Ballon d'Or) kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler?

France Football dergisi tarafından düzenlenen ve her sene yılın en iyi oyucusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı. Peki, Altın Top (Ballon d'Or) kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler?

ALTIN TOP (BALLON D'OR) KİM KAZANDI?

Marca'nın iddiasına göre Ballon d'Or'u kazanan isim Lionel Messi oldu.

- Ballon d'Or Ödülü ne zaman verilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci sona erdi.

Farklı ülkelerden gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından bugün TSİ 22.30'da düzenlenecek törenle ödül sahibini bulacak.

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Altın Top (Ballon d'Or) kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler?
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