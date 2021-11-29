France Football dergisi tarafından düzenlenen ve her sene yılın en iyi oyucusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı. Peki, Altın Top (Ballon d'Or) kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler?
ALTIN TOP (BALLON D'OR) KİM KAZANDI?
Marca'nın iddiasına göre Ballon d'Or'u kazanan isim Lionel Messi oldu.
- Ballon d'Or Ödülü ne zaman verilecek, saat kaçta, hangi kanalda?
30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci sona erdi.
Farklı ülkelerden gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından bugün TSİ 22.30'da düzenlenecek törenle ödül sahibini bulacak.