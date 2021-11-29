Attila Szalai, Fenerbahçe’de ilki yaşadı! Vitor Pereira açıkladı...

Vitor Pereira, Szalai'nin yedek kalması hakkında şunları şöyle:

Taze kanları sahaya çıkarmak istedik. Seviyemizi korumak, bu maçın gerektirdiği enerji için birkaç değişiklik istedim. Baskı seviyesi için bazı değişiklikler yaptık. Diğer oyuncuların performansından memnun olmadığım için değildi bu. Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Kendisi, Türk milli takımında oynayan çok kaliteli bir oyuncu. Szalai de kendi milli takımında oynayan bir oyuncu ama bugünkü maçın gerektirdiklerini düşündüğümde, Serdar'ın oyun tarzının daha uygun olduğunu düşündüm.