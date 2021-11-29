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Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:37 Son Güncelleme: 29.11.2021 20:40

Attila Szalai, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! Vitor Pereira açıkladı...

Attila Szalai, Fenerbahçe’de ilki yaşadı! Vitor Pereira açıkladı...

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin ardından Göztepe'yi de mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor. Haftanın kapanış maçında Szalai detayı dikkat çekti. Macar savunmacı, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk kez üst üste 3 kez yedek kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Trabzonspor'un farkı açmasına müsaade etmemek adına mutlak 3 puan için çıkan sarı-lacivertlilerde Szalai detayı dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı başarılı savunmacısı Attila Szalai, ilk 11'e ilk yazılan isimlerden birisi olmuştu.

Son haftalarda üst üste yedek kalan Macar savunmacı, Fenerbahçe'de ilk kez üst üste 3 maçta yedek kaldı.

Galatasaray derbisinin ardından hafta içi Olimpiakos maçında da ilk 11'de yer almayan Attila Szalai, Göztepe mücadelesi ile üst üste üçüncü kez ilk 11'de yer almadı.

Vitor Pereira, Szalai'nin yedek kalması hakkında şunları şöyle:

Taze kanları sahaya çıkarmak istedik. Seviyemizi korumak, bu maçın gerektirdiği enerji için birkaç değişiklik istedim. Baskı seviyesi için bazı değişiklikler yaptık. Diğer oyuncuların performansından memnun olmadığım için değildi bu. Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Kendisi, Türk milli takımında oynayan çok kaliteli bir oyuncu. Szalai de kendi milli takımında oynayan bir oyuncu ama bugünkü maçın gerektirdiklerini düşündüğümde, Serdar'ın oyun tarzının daha uygun olduğunu düşündüm.

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Attila Szalai, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! Vitor Pereira açıkladı...
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