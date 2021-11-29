Avrupa aslanı lig uykusunda

Marsilya maçı ile gözlerin pasını silen Cimbom, Malatya deplasmanında tel tel döküldü. İkinci yarıda oyuna hareket gelse de skor değişmedi, sarı-kırmızılılar beraberliğe razı oldu
GALATASARAY SON 5 LİG MAÇINDA 10 PUAN KAYBEDİP ZİRVEDEN İYİCE UZAKLAŞTI Cezalı Fatih Terim'den yoksun Galatasaray, rotasyon yaptığı Yeni Malatya deplasmanında kazanamadı. 0-0'lıksonuçla Trabzon'un 14 puan gerisinedüşen Aslan'ın artık gerçekçihedef olarak elinde Avrupa kaldı.Sumudica'nın üçlü savunmasına karşı Galatasaray ilk yarıda tehlikeli bir pozisyon bile bulamadı. Kerem yerine 11'de tercih edilen BarışAlper ayakta duramadı. Sadık'ın Emre Kılınç'a müdahalesinde VAR devreye girmeyince penaltı beklentisi boşa çıktı. Muslera ise kalesine gelen tek topta şık bir kurtarış yaptı. 2. devreye Cicaldau-Keremikilisiyle giren Galatasaray 2 dakikadanet 2 gol kaçırdı; Van Aanholt'un ortasına ayak koyan Diagne direğe takılırken, Cicaldau Ertaç'ı geçemedi. Baskısını kurduğu bölümde Berkan'ı oyundan alan teknik heyet, orta sahayı verdi ve kağıt üzerinde çok hücumuyla gol gelmedi.
PENALTI İSYANI
İlk yarıda Emre Kılınç, ceza sahası içinde Sadık'ın darbesi ile yerde kaldı. G.Saray penaltı beklerken Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi, VAR'da Ümit Öztürk de müdahale etmeyince penaltı çıkmadı. Son dakikalarda ise Halil'in golü, Diagne'nin Sadık'a faul yaptığı gerekçesi ile iptal edildi. Taraftar ise sosyal medyada 2 karara büyük tepki gösterdi.
KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Son 10 yılda Fatih Terim'siz 31. sınavına çıkan sarı-kırmızılılar, 11 beraberlik ve 7 yenilgi ile toplamda 43 puan kaybetti Teknik direktör Fatih Terim'in aldığı 6 maçlık ceza sonrasında sarıkırmızılı camia, geçmiş dönemdeki kayıpları hatırlamıştı. İmparator'un son 10yılda cezalı olduğu 30 maçta 13 galibiyetalabilen G.Saray, dün de kayıp yaşayarakseriyi bozmadı. Terim'siz son 10 yıldaki 31. maçına çıkan Aslan, 11. beraberliğiniMalatya'da aldı. Sarı-kırmızılılar 7 kez desahadan yenilgiyle ayrılmıştı.
ARDA TURAN İLE İZLEDİ
Cezası nedeniyle son taktiği takım otobüsünde veren Fatih Terim, karşılaşmayı locada izledi. Terim, Marsilya maçına göre Barış Alper, Emre Kılınç ve Babel'i ilk 11'de sahaya sürüp rotasyona imza attı. Maçı da Arda Turan ile birlikte takip etti.