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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Avrupa aslanı lig uykusunda

MEHMET ÖZCAN
Avrupa aslanı lig uykusunda

Marsilya maçı ile gözlerin pasını silen Cimbom, Malatya deplasmanında tel tel döküldü. İkinci yarıda oyuna hareket gelse de skor değişmedi, sarı-kırmızılılar beraberliğe razı oldu

GALATASARAY SON 5 LİG MAÇINDA 10 PUAN KAYBEDİP ZİRVEDEN İYİCE UZAKLAŞTI
Cezalı Fatih Terim'den yoksun Galatasaray, rotasyon yaptığı Yeni Malatya deplasmanında kazanamadı. 0-0'lık sonuçla Trabzon'un 14 puan gerisine düşen Aslan'ın artık gerçekçi hedef olarak elinde Avrupa kaldı. Sumudica'nın üçlü savunmasına karşı Galatasaray ilk yarıda tehlikeli bir pozisyon bile bulamadı. Kerem yerine 11'de tercih edilen Barış Alper ayakta duramadı. Sadık'ın Emre Kılınç'a müdahalesinde VAR devreye girmeyince penaltı beklentisi boşa çıktı. Muslera ise kalesine gelen tek topta şık bir kurtarış yaptı. 2. devreye Cicaldau-Kerem ikilisiyle giren Galatasaray 2 dakikada net 2 gol kaçırdı; Van Aanholt'un ortasına ayak koyan Diagne direğe takılırken, Cicaldau Ertaç'ı geçemedi. Baskısını kurduğu bölümde Berkan'ı oyundan alan teknik heyet, orta sahayı verdi ve kağıt üzerinde çok hücumuyla gol gelmedi.

PENALTI İSYANI
İlk yarıda Emre Kılınç, ceza sahası içinde Sadık'ın darbesi ile yerde kaldı. G.Saray penaltı beklerken Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi, VAR'da Ümit Öztürk de müdahale etmeyince penaltı çıkmadı. Son dakikalarda ise Halil'in golü, Diagne'nin Sadık'a faul yaptığı gerekçesi ile iptal edildi. Taraftar ise sosyal medyada 2 karara büyük tepki gösterdi.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Son 10 yılda Fatih Terim'siz 31. sınavına çıkan sarı-kırmızılılar, 11 beraberlik ve 7 yenilgi ile toplamda 43 puan kaybetti
Teknik direktör Fatih Terim'in aldığı 6 maçlık ceza sonrasında sarıkırmızılı camia, geçmiş dönemdeki kayıpları hatırlamıştı. İmparator'un son 10 yılda cezalı olduğu 30 maçta 13 galibiyet alabilen G.Saray, dün de kayıp yaşayarak seriyi bozmadı. Terim'siz son 10 yıldaki 31. maçına çıkan Aslan, 11. beraberliğini Malatya'da aldı. Sarı-kırmızılılar 7 kez de sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

ARDA TURAN İLE İZLEDİ
Cezası nedeniyle son taktiği takım otobüsünde veren Fatih Terim, karşılaşmayı locada izledi. Terim, Marsilya maçına göre Barış Alper, Emre Kılınç ve Babel'i ilk 11'de sahaya sürüp rotasyona imza attı. Maçı da Arda Turan ile birlikte takip etti.

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