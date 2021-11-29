Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan vefat eden Mustafa Cengiz için taziye telefonu
Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:55

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan vefat eden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan vefat eden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cenaze töreni bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası gerçekleştirilecek olup Ulus Mezarlığı’nda defin olacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün hayatını kaybeden Mustafa Cengiz'in ailesine üzüntülerini ve baş sağlığı dileklerini ileterek, merhumun gerek Galatasaray'a gerekse de Türk sporuna hatırı sayılır katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Sarper Cengiz de taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası gerçekleştirilecek olup Ulus Mezarlığı'nda defin olacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler SABAH'ta
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan vefat eden Mustafa Cengiz için taziye telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA