Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan vefat eden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün hayatını kaybeden Mustafa Cengiz'in ailesine üzüntülerini ve baş sağlığı dileklerini ileterek, merhumun gerek Galatasaray'a gerekse de Türk sporuna hatırı sayılır katkılarda bulunduğunu kaydetti.
Sarper Cengiz de taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.
Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.
Cenaze töreni bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası gerçekleştirilecek olup Ulus Mezarlığı'nda defin olacaktır.