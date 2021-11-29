Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:35 Son Güncelleme: 29.11.2021 14:39

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor...

2018 ile 2021 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Mustafa Cengiz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Mustafa Cengiz, uzun süredir hastanede teedavi altındaydı. Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından merhum Cengiz, Ulus'taki mezarlığa defnedilecek.

SARPER CENGİZ: REHBERİMİ KAYBETTİM

Merhum Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz ise kahramanını kaybettiğini belirterek, "Sadece babamı değil rehberimi kaybettim. Hayatta her şeyi açık ve net konuşabildiğim, danışabildiğim yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazla gelseydi. Sürece başladığımızdan beri yaklaşık 18 aylık süreç müthiş bir mücadeleyle geçti. Çok dirayetli davrandı. İnsan babası hiç ölmeyecek zannediyor. Nasıl bir evlada hastalık süreci öğretilir buna da hazırladı beni. Canımı feda etmeye hazırdım ama buraya kadarmış. Açamadığım telefonlar var, hepsinden özür diliyorum. Onların dileklerini de kalbimizde hissettiğimizin bilinmesini isterim. Türk milletinin, Galatasaray camiasının, sevenlerinin başı sağolsun. Babamı hiç unutmayacağım. Benim kahramanımdı. Gaziantep'ten çıkıp oradaki gençlerimize de heyecan katacak bir başarı hikayesiydi. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA