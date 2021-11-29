Galatasaray’a adanmış bir hayat: Mustafa Cengiz

Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verirken, koltuğu Cengiz'den devralan Başkan Burak Elmas, "Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.

TARİHE GEÇEN İCRAATLAR

- İlk iş olarak Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilmesini önledi ve UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzaladı.

- Futbol takımı 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa olmak üzere 4 kupa kazandı.

- Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. 3.5 yılda 52 oyuncuya 47.6 milyon Euro bonservis-kiralama- imza parası verdi. 78 oyuncunun satışından 64.6 milyon Euro gelir elde edildi.

- 120 milyon TL ödeyerek Florya'yı Galatasaray'a geri kazandırdı.

- Aslantepe'nin çatısına güneş enerji santrali kurulması yolunda ön anlaşmayı imzaladı.

- Ada konusunda açılan davayı kazandı, Kemerburgaz projesi hayata geçti.

- Sarı-Kırmızılı kulüp adına tam 786 milyon TL şahsi kefalete imza attı.

- Galatasaray cirosu 1 milyar TL'yi geçen ilk Türk kulübü oldu.

MURAT ÖZBOSTAN - GÜZEL İNSAN, İYİ BAŞKAN

İyi başkan, güzel insandı.. Medyanın sevdiği bir isimdi.. Telefonlara çıkan, hal hatır soran bir kişiydi.. Kibirli değildi, yüzü de hep gülerdi.. Galatasaray'a büyük hizmetleri oldu.. Zor bir dönemde görev aldı.. Hak etmediği kadar çok eleştirildi.. Hem de Galatasaraylılar tarafından.. Galatasaray için hayatını ortaya koydu, sağlığını kaybetti. Geçen sene SABAH'ın düzenlediği Futbol Ekonomi Zirvesi'ne kemoterapi almasına rağmen hastaneden çıkarak geldi.. Benim için unutulmaz bir andı.. Verdiği sözleri tutan bir başkandı.. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...

BÜLENT TİMURLENK - GALATASARAY'A ADANMIŞ HAYAT

Galatasaray başkanlığı zor makam... Ünal Aysal, 40 yıl üye olmadığı kulübe üye olduktan 10 yıl sonra başkan seçildiğinde 90 milyon Euro takım bütçesi ile kendini alkışlatmaya çalışırken bir taraftan da aldığı rehin hisseleri Galatasaray'a geri satıyordu. Dursun Özbek döneminde bir garip sportif direktör maharetiyle ağır kontratların altına girilirken Özbek elini cebine atmış, Galatasaray'a döviz hesabından borç vermişti. UEFA ile kavgayı veren Galatasaray'ı men cezasından kurtaran, borçları TL'ye çeviren, iki şampiyonluk kazanan Mustafa Cengiz çok doğrusu, az yanlışıyla Galatasaray'ı düzlüğe çıkaran başkan oldu. Bu makamın yükü onun sağlığını aldı götürdü. Dün de aramızdan ayrıldı. Bir eş, bir baba, bir dede ve mert bir Anadolu insanı uğurlayacağız şimdi.