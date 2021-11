Galatasaray’ın korktuğu başına geldi! Fatih Terim’siz kabus devam etti...

Süper Lig'in 14. haftasın Galatasary deplasmanda 0-0 berabera kaldı ve ligde son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu. Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası sebebiyle kulübede olmaması yine maçın kaderine etki etti. Cezalı Fatih Terim'den yoksun Galatasaray, rotasyon yaptığı Yeni Malatya deplasmanında kazanamadı.