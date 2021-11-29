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Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:59 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:12

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Fatih Terim'siz kabus devam etti...

Galatasaray’ın korktuğu başına geldi! Fatih Terim’siz kabus devam etti...

Süper Lig'de 14. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0- 0 berabere kaldı. Marsilya maçı ile gözlerin pasını silen Cimbom, Malatya deplasmanında tel tel döküldü. İkinci yarıda oyuna hareket gelse de skor değişmedi, sarı-kırmızılılar beraberliğe razı oldu. Fatih Terim'in kuluübede olmadığı bir maçtan yine puan kaybıyla ayrılan Galatasaray bu alandaki şansını kıramıyor. Fatih Terim'siz Galatasaray'ın istatistiği dikkatlerde kaçmadı. İşte o detay...

Süper Lig'in 14. haftasın Galatasary deplasmanda 0-0 berabera kaldı ve ligde son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu. Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası sebebiyle kulübede olmaması yine maçın kaderine etki etti. Cezalı Fatih Terim'den yoksun Galatasaray, rotasyon yaptığı Yeni Malatya deplasmanında kazanamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ AYAKTA DURAMADI

0-0'lık sonuçla Trabzon'un 14 puan gerisine düşen Aslan'ın artık gerçekçi hedef olarak elinde Avrupa kaldı. Sumudica'nın üçlü savunmasına karşı Galatasaray ilk yarıda tehlikeli bir pozisyon bile bulamadı. Kerem yerine 11'de tercih edilen Barış Alper ayakta duramadı.

GALATASARAY GOL ŞANSLARINI İYİ DEĞERLENDİREMEDİ

Sadık'ın Emre Kılınç'a müdahalesinde VAR devreye girmeyince penaltı beklentisi boşa çıktı. Muslera ise kalesine gelen tek topta şık bir kurtarış yaptı. 2. devreye Cicaldau-Kerem ikilisiyle giren Galatasaray 2 dakikada net 2 gol kaçırdı; Van Aanholt'un ortasına ayak koyan Diagne direğe takılırken, Cicaldau Ertaç'ı geçemedi. Baskısını kurduğu bölümde Berkan'ı oyundan alan teknik heyet, orta sahayı verdi ve kağıt üzerinde çok hücumuyla gol gelmedi.



PENALTI İSYANI

İlk yarıda Emre Kılınç, ceza sahası içinde Sadık'ın darbesi ile yerde kaldı. G.Saray penaltı beklerken Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi, VAR'da Ümit Öztürk de müdahale etmeyince penaltı çıkmadı. Son dakikalarda ise Halil'in golü, Diagne'nin Sadık'a faul yaptığı gerekçesi ile iptal edildi. Taraftar ise sosyal medyada 2 karara büyük tepki gösterdi.



GALATASARAY'IN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Son 10 yılda Fatih Terim'siz 31. sınavına çıkan sarı-kırmızılılar, 11 beraberlik ve 7 yenilgi ile toplamda 43 puan kaybetti. Teknik direktör Fatih Terim'in aldığı 6 maçlık ceza sonrasında sarıkırmızılı camia, geçmiş dönemdeki kayıpları hatırlamıştı.

TERİM'SİZ G.SARAY SERİYİ BOZMADI

İmparator'un son 10 yılda cezalı olduğu 30 maçta 13 galibiyet alabilen G.Saray, dün de kayıp yaşayarak seriyi bozmadı. Terim'siz son 10 yıldaki 31. maçına çıkan Aslan, 11. beraberliğini Malatya'da aldı. Sarı-kırmızılılar 7 kez de sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.



ARDA TURAN İLE İZLEDİ

Cezası nedeniyle son taktiği takım otobüsünde veren Fatih Terim, karşılaşmayı locada izledi. Terim, Marsilya maçına göre Barış Alper, Emre Kılınç ve Babel'i ilk 11'de sahaya sürüp rotasyona imza attı. Maçı da Arda Turan ile birlikte takip etti.

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Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Fatih Terim'siz kabus devam etti...
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