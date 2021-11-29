Kimseye bakmıyoruz

Zirvedeki farkı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Diğer rakiplere hiç bakmıyorum. Maçları tek tek, parça parça düşünüyoruz” dedi
Kasketini takarak maç sonrası basın toplantısına çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına teşekkür etti. Özellikle takım savunmasını doğru yaptıklarını söyleyen 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyunun bütünübence şu; ne yapmaya çalıştıysam, ne istediysemoyuncu grubu buna cevap verdi. Hedefegitmek, şampiyonluğa oynamaktakım savunmasını daha iyi yapmaktangeçiyor" dedi. Rakiplerinin kaybettiği haftada önemli bir galibiyet aldıkları hatırlatılan Avcı, "Daha kupakazanmadık, sadece 3 puan aldık. Diğerrakiplere hiç bakmıyorum. Tek maç olarak,parça parça bakıyoruz" şeklinde konuştu.
VİSCA GÜNDEMİMİZDE YOK
Transferle ilgili de açıklama yapan Avcı, Başakşehir'in yıldızı Visca ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Şu an öyle bir durum yok. Çok yazılıp çiziliyor ama yok. Transfer çalışmalarımız sürüyor ve yapacağız."
NWAKAEME KAÇIRDI
İlk yarının uzatma dakikalarında Trabzonspor çok net bir fırsatı harcadı. Savunma arkasına sarkan Djaniny topu Nwakaeme'nin önüne bıraktı. Ancak Nijeryalı futbolcu, müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.
ABDÜLKADİR COŞTU BİR KERE!
GEÇEN hafta Gaziantep FK karşılaşmasında jeneriklik bir gol atan Abdülkadir Ömür, dün de şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Beşiktaş ve Gaziantep'in ardından Karagümrük'ü de boş geçmeyen Trabzonspor'un genç oyuncusu, futbol kariyerinde ilk kez üst üste 3 maç gol sevinci yaşadı.
BIZ AĞABEYKARDEŞ GİBİYİZ!
Maç sonrası, "Taraftarımızın tepkisinden sonra çalışmayı hiç bırakmadım. Pes etmedim ve onun da meyvesini alıyorum şu an" diyen Abdülkadir, attığı gol hakkında ise "Top Tony'ye (Nwakaeme) gidince aklıma Bursaspor maçı geldi. Biz ağabey- kardeş gibiyiz. O beni gördü, ben de yaydan vurdum" diye konuştu.