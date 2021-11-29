Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kimseye bakmıyoruz
Giriş Tarihi: 29.11.2021

Kimseye bakmıyoruz

Kimseye bakmıyoruz

Zirvedeki farkı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Diğer rakiplere hiç bakmıyorum. Maçları tek tek, parça parça düşünüyoruz” dedi

Kasketini takarak maç sonrası basın toplantısına çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına teşekkür etti. Özellikle takım savunmasını doğru yaptıklarını söyleyen 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyunun bütünü bence şu; ne yapmaya çalıştıysam, ne istediysem oyuncu grubu buna cevap verdi. Hedefe gitmek, şampiyonluğa oynamak takım savunmasını daha iyi yapmaktan geçiyor" dedi. Rakiplerinin kaybettiği haftada önemli bir galibiyet aldıkları hatırlatılan Avcı, "Daha kupa kazanmadık, sadece 3 puan aldık. Diğer rakiplere hiç bakmıyorum. Tek maç olarak, parça parça bakıyoruz" şeklinde konuştu.

VİSCA GÜNDEMİMİZDE YOK
Transferle ilgili de açıklama yapan Avcı, Başakşehir'in yıldızı Visca ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Şu an öyle bir durum yok. Çok yazılıp çiziliyor ama yok. Transfer çalışmalarımız sürüyor ve yapacağız."

NWAKAEME KAÇIRDI
İlk yarının uzatma dakikalarında Trabzonspor çok net bir fırsatı harcadı. Savunma arkasına sarkan Djaniny topu Nwakaeme'nin önüne bıraktı. Ancak Nijeryalı futbolcu, müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.

ABDÜLKADİR COŞTU BİR KERE!
GEÇEN hafta Gaziantep FK karşılaşmasında jeneriklik bir gol atan Abdülkadir Ömür, dün de şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Beşiktaş ve Gaziantep'in ardından Karagümrük'ü de boş geçmeyen Trabzonspor'un genç oyuncusu, futbol kariyerinde ilk kez üst üste 3 maç gol sevinci yaşadı.

BIZ AĞABEYKARDEŞ GİBİYİZ!
Maç sonrası, "Taraftarımızın tepkisinden sonra çalışmayı hiç bırakmadım. Pes etmedim ve onun da meyvesini alıyorum şu an" diyen Abdülkadir, attığı gol hakkında ise "Top Tony'ye (Nwakaeme) gidince aklıma Bursaspor maçı geldi. Biz ağabey- kardeş gibiyiz. O beni gördü, ben de yaydan vurdum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
Özlem Doğaner Türkiye ekonomisindeki son durumu değerlendirdi: 2021 ihracat hedefi 211 milyar dolar
Son dakika: Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti! 21 yıl sonra Kadıköy galibiyeti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimseye bakmıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA