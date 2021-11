Kimseye bakmıyoruz

Kasketini takarak maç sonrası basın toplantısına çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , oyuncularına teşekkür etti. Özellikle takım savunmasını doğru yaptıklarını söyleyen 58 yaşındaki çalıştırıcı,dedi. Rakiplerinin kaybettiği haftada önemli bir galibiyet aldıkları hatırlatılan Avcı,şeklinde konuştu.Transferle ilgili de açıklama yapan Avcı, Başakşehir 'in yıldızı Visca ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Şu an öyle bir durum yok. Çok yazılıp çiziliyor ama yok. Transfer çalışmalarımız sürüyor ve yapacağız."İlk yarının uzatma dakikalarında Trabzonspor çok net bir fırsatı harcadı. Savunma arkasına sarkan Djaniny topu Nwakaeme'nin önüne bıraktı. Ancak Nijeryalı futbolcu, müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.GEÇEN hafta Gaziantep FK karşılaşmasında jeneriklik bir gol atan Abdülkadir Ömür, dün de şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Beşiktaş ve Gaziantep 'in ardından Karagümrük'ü de boş geçmeyen Trabzonspor'un genç oyuncusu, futbol kariyerinde ilk kez üst üste 3 maç gol sevinci yaşadı.Maç sonrası, "Taraftarımızın tepkisinden sonra çalışmayı hiç bırakmadım. Pes etmedim ve onun da meyvesini alıyorum şu an" diyen Abdülkadir, attığı gol hakkında ise "Top Tony'ye (Nwakaeme) gidince aklıma Bursaspor maçı geldi. Biz ağabey- kardeş gibiyiz. O beni gördü, ben de yaydan vurdum" diye konuştu.