Levent Tüzemen'den Yeni Malatya-G.Saray maçı sonrası sert sözler! "Galatasaray bundan para kazanamaz..."

"OYUNLARINI GELİŞTİRME ŞANSI YOK"

Usta yazar ve yorumcu Levent Tüzemen sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray, Malatya'da kazanması gereken maçta 2 puan kaybetti. 3 kez defans arkasına atılması gereken topu Taylan atmadı, çünkü onun böyle bir özelliği yok. Berkan Kutlu ve Taylan ancak bu kadarını verir. Daha fazlasını veremez ne yazık ki. Oyunlarını geliştirme şansları yok. Taylan efendi bakacak, arkaya top atmayacak. Fernando olsa o topu en az 3 kere atmıştı."