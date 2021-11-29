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Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:54 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:57

Levent Tüzemen'den Yeni Malatya-G.Saray maçı sonrası sert sözler! "Galatasaray bundan para kazanamaz..."

Levent Tüzemen’den Yeni Malatya-G.Saray maçı sonrası sert sözler! Galatasaray bundan para kazanamaz...

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 kalmasının ardından SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, ilk yarıdak oyunu ve bazı oyuncuları sert bir şekilde eleştirdi. Barış Alper, Taylan ve Emre Kılınç gibi isimlerin ortaya koyduğu performansın ardından görüşlerini dile getiren Levent Tüzemen, Adana Demirspor'a kiralık gönderilen Yunus Akgün'den çarpıcı bir örnek verdi. İşte o sert eleştiriler...

Galatasaray'da ligdeki puan kayıpları devam ediyor. Süper Lig'in 14. haftasında Terim'siz sahaya çıkan Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve son 3 maçında da galip gelemedi. Oyunun ardından Galatasaray'daki bazı oyuncuların performansı eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Barış Alper, Taylan ve Emre Kılınç'ı sert sözerle eleştirdikten sonra Yunus Akgün'ü işaret etti...

"G.SARAY BAL YAPMAYAN ARILAR BUNLAR"

Galatasaray'ın ilk 45 dakikasında ortaya koyduğu eleştirilere sebep oldu. Özellikle sahaya çıkan rotasyonlu ilk 11 soru işaretlerine sebep oldu. Levent Tüzemen ilk yarıdaki oyunu sert eleştirirek şunları söyledi: "Galatasaray'ı 1985 yılından beri izliyorum. Fatih Hoca, 4 tane oyuncuyla başlamış. Berkan, Taylan, Alper, Emre Kılınç… Bal yapmayan arılar. İlk 45 dakikayı çöpe attılar. Oyuncuları kaybetmemek için değişiklik yapmadı diye düşünüyorum. Keşke yapsaydı."

"OYUNLARINI GELİŞTİRME ŞANSI YOK"

Usta yazar ve yorumcu Levent Tüzemen sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray, Malatya'da kazanması gereken maçta 2 puan kaybetti. 3 kez defans arkasına atılması gereken topu Taylan atmadı, çünkü onun böyle bir özelliği yok. Berkan Kutlu ve Taylan ancak bu kadarını verir. Daha fazlasını veremez ne yazık ki. Oyunlarını geliştirme şansları yok. Taylan efendi bakacak, arkaya top atmayacak. Fernando olsa o topu en az 3 kere atmıştı."

"G.SARAY BUNDAN PARA KAZANAMAZ, KORKAK BİR FUTBOLCU"

"Barış Alper Yılmaz sadece 45 dakika Avrupa'da düzgün bir şekilde oynadı. Ondan sonra ben hiç düzgün oynadığını görmedim. Tekniği yok, en ufak bir şeyde kendisini hemen yere atıyor. Korkak bir futbolcu Barış. Korkak futbolcu hiç sevmem."

LEVENT TÜZEMEN'DEN YUNUS AKGÜN ÖRNEĞİ

"Tekmeye kafa uzatacaksın. Fatih Terim'in Adana Demirspor'a verdiği Yunus, bu Alper'den daha iyi. Gereksiz bir ücret verildi. Galatasaray, bundan para kazanamaz. Cicaldau, Kerem ve Feghouli sakat değilse 11 başlar."

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Levent Tüzemen'den Yeni Malatya-G.Saray maçı sonrası sert sözler! "Galatasaray bundan para kazanamaz..."
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