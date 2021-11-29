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Giriş Tarihi: 29.11.2021 16:56 Son Güncelleme: 29.11.2021 17:05

Menemenspor’da mobbing iddiası!

ÇAĞDAŞ HALICI
Menemenspor’da mobbing iddiası!

Menemenspor’un Avrupa’ya gitmek isteyen genç oyuncusuna mobbing uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Altınordu’dan Alman ekibi Arminia Bielefeld’e transfer olan 17 yaşındaki Burak İnce’den sonra bir yerli oyuncu daha Avrupa’nın radarında...

Bostancıspor'dan, Menemenspor'a büyük beklentilerle transfer olan genç yetenek Mehmet Alper Özdemir, kulübüyle yaşadığı sorunlardan dolayı kadroya giremedi ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Avrupa kulüpleri tarafından ilgi gördüğünde kulübü tarafından hoş karşılanmadığını aktaran Özdemir, "Menemenspor'a geldiğimde mutluydum. 1 yıllık sözleşme yaptığım gerekçesiyle ve medyada benimle ilgili haberler çıkınca fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı. Avrupa'dan ilgilenen olunca bu durum kulübüm tarafından hoş karşılanmadı, beni yok saydılar. Takımdan uzaklaştırdılar. Adeta yok saydılar. Kendi kaderime terk edildim. Formumu korumak için günlerce tek başıma idman yaptım. Koşu yaptım. Fakat bir futbolcu için tek başına çalışmak pek fazla bir şey ifade etmiyor. Takımla çalışamadığım için geriye doğru gidiyordum. Adeta mobbing uygulandı. Karşılıklı olarak sözleşmemi feshettik. Benim için de kabus dolu günler geride kaldı. Benim için güzel günler yakındır umarım. " ifadelerini kullandı.

ALMANYA HAYALİM

Leipzig'den deneme antrenmanına çağrıldığını söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "Avrupa'dan Leipzig ve Salzburg benimle temasa geçti. Leipzig ile internetten bir görüşme yaptık. Beni deneme antrenmanına davet ettiler. Gençlere çok önem veriyorlar ve dünya çapında önemli bir kulüp. Kendimi orada daha iyi geliştirebileceğimi düşünüyorum." açıklamasında bulundu. 1.68 boyundaki sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapıyor.

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Menemenspor’da mobbing iddiası!
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