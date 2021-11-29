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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Mutluluktan uçuyor

YUNUS EMRE SEL
Mutluluktan uçuyor

Zorlu deplasmanda Djaniny’nin 17’deki penaltısıyla kilidi kıran bordo-mavililer, 62’de Abdülkadir Ömür’ün füzesiyle kazanıp ligde 7’de 7 ile gövde gösterisi yaptı

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Trabzonspor, temposu hiç düşmeyen karşılaşmada deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek, lider ve namağlup olarak geldiği İstanbul'dan namağlup olarak döndü ve rakiplerinin de maçlarını kaybetmesiyle farkı açmanın keyfini yaşadı. Karşılaşmaya beklenildiği gibi tempolu başlayan Trabzonspor, eksiklerine rağmen çok iyi kapanan ve oyun disiplininden kopmayan Karagümrük defansını aşmakta zorlandı. Ancak 17'de Djaniny'nin tekrarlanan penaltıyla golü bulması takımı rahatlattı. İlk yarının son anlarında Marek Hamsik'in pasında Djaniny bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun topu bıraktığı Nwakaeme ise net bir fırsatı harcadı. İkinci yarının hemen başında önemli bir pozisyonda golü kaçıran Abdülkadir Ömür, kısa süre sonra attığı usta işi golle skoru ilan etti. Trabzonspor, kağıt üstünde çok zor görünen maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı.

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA AFFETMEDİ
İLK yarıda Djaniny, ceza sahasında Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası 17. dakikada penaltı noktasına gelen Yeşil Burun Adalı futbolcunun vuruşunu kaleci Viviano kurtardı. Ancak kalecinin atış kullanılırken kale çizgisinden önde olduğu tespit edilince tekrar topun başına geçen Djaniny, bu kez hata yapmadı. Yıldız futbolcu, son 4 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı.

SON REKOR BÜKÜCÜ!
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük galibiyetiyle bir kez daha tarihe geçti. Daha önce 21 maçlık deplasmandaki yenilmezlik serisini kıran tecrübeli hoca, bu rekoru dün 25 maça çıkardı. Bordomavililer, 1995-96 sezonundaki 26 maçlık kaybetmeme serisini yakalarken, Avcı da 2016-17 sezonunda Başakşehir'deki 26 maçlık kariyerinin en uzun kaybetmeme serisini tekrarladı. Avcı, kariyerinin en uzun galibiyet serisini (7) de egale etti.

RUHUNUZ YETER!
Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yasak nedeniyle boş kalan deplasman tribününü selamladı. Bordo-mavili kulüp ise bu kareyi, "Ruhunuz yeter" notuyla paylaşarak taraftarlarına mesaj gönderdi

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