Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:41 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:47

Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor

Real Madrid’de 2. Ramos vakası! Luka Modric’i Manchester City kapıyor

Geçtiğimiz yaz Sergio Ramos serbest transfer olarak PSG'ye imza atmıştı. Real Madrid benzer bir durumu sezon sonunda Luka Modric'le de yaşayabilir. İspanyol basınında yer alan habere göre, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Hırvat yıldız Manchester City'nin yolunu tutabilir. Eflatun-beyazlıların başkanı Florentione Perez, 35 yaşındaki orta sahaya 1 yıllık kontrat öneriyor ancak Modric'in talebi 2 yıllık sözleşme. İşte detaylar...

Avrupa'nın dev kulüpleri bir yandan şampiyonluk için kıyasıya yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem kış transfser dönemi hem de sezon sonunda yapılacak flaş transferler için yoğun mesai sürüyor. Bu kulüplerden biri de Manchester City. Pep Guardiola, Real Madrid'in yıldızı Modric'e kanca attı.

Yaz transfer döneminde sözleşmesi sona eren Sergio Ramos, Real Madrid ile anlaşma sağlayamamış ve PSG'nin yolunu tutmuştu. Sözleşme süresi konusunda taraflar anlaşamayınca İspanyol savunmacı Fransız ekibine imza atmıştı.

Real Madrid, benzer bir tehlikeyle daha karşı karşıya. İspanyol basınından Super Deperte'nin haberine göre Modric, İngiltere'ye dönebilir.

Hırvat orta sahanın sözleşmesi haziran ayında bitecek. 35 yaşındaki yıldız, kulübü Real Madrid'den 2 senelik sözleşme talep ediyor.

Başkan Florentino Perez ise Modric'e 1 yıllık sözleşme önerdi ve taraflar bu sebeple henüz anlaşamadı.

Sergio Ramos gibi Modric'in de ayrılması gündeme geldi.

Hırvat futbolcuya Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United'ın yanı sıra eski kulübü Tottenham ve MSL takımlarından New York City de talip oldu.

Modric ise hala yarışması bir takımda forma giyebileceğine inanıyor ve Manchester City'nin ilgisinden memnun.

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Manchester City'nin 2 yıldızı listesine aldığı haberin detaylarında yer aldı.

Pep Guardiola, Real Madrid'in yıldızı Modric ve Leeds United'da dikkat çeken Kalvin Phillips ikilisinden birini istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Modric'i bir adım öne çıkarıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler SABAH'ta
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA