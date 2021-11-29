Real Madrid’de 2. Ramos vakası! Luka Modric’i Manchester City kapıyor

Avrupa'nın dev kulüpleri bir yandan şampiyonluk için kıyasıya yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem kış transfser dönemi hem de sezon sonunda yapılacak flaş transferler için yoğun mesai sürüyor. Bu kulüplerden biri de Manchester City. Pep Guardiola, Real Madrid'in yıldızı Modric'e kanca attı.