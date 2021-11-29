"Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetimimizin de ona inancı var. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Sergen Yalçın ilk geldiğinde, sezon başında nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece arkasında olmaya devam edeceğiz. Hocamız bu girdaptan bizi kurtaracak. Biz de ona desteğimizi sürdüreceğiz. Şu ana kadar kendisinden herhangi bir futbolcunun kadro dışı bırakılması için talep gelmedi. Bu zaten onun inisiyatifinde."