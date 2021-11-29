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Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:41 Son Güncelleme: 29.11.2021 19:46

Son dakika: Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi…

Son dakika: Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi…

Son dakika haberi… Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan galibiyet alarak derbinin ardından 2’de 2 yapmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde Göztepe Gürsel Aksel Stadı’na doğru harekete sarı-lacivetlilerde, takım otobüsüne saldırı gerçekleştirildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Göztepe deplasmanına giden Fenerbahçe'de, kafileyi taşıyan otobüse saldırı gerçekleştirildi. İzmir'de bir grup, sarı-lacivertli kulübün otobüsüne taşlarla saldırdı. Takım otobüsünün camı kırıldı.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre, İzmir'de Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsüne saldırı gerçekleşti. Bir grup Göztepe taraftarı tarafından yapılan saldırıda otobüsün camı kırıldı.

Ahmet Selim Kul, taraftarlar tarafından atılan şişenin otobüsün camına isabet ettiğini söyledi. Futbolcular ve teknik heyette zarar gören olmadı.

Ahmet Selim Kul'un açıklamaları şöyle:

"Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu."

Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi...

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Son dakika: Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi…
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