Son dakika: Futbolseverler bu geceye kilitlendi! Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor...

Son dakika haberi... Her yıl France Football dergisi tarafından düzenlenen 2021 Altın Top ödülü, bu gece sahibini buluyor. 30 futbolcunun aday gösterildiği organizasyonda, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema ve Jorginho gibi yıldızlar favroi olarak görülüyor.