Son dakika: Manchester United, Ralf Rangnick’i resmen açıkladı

RANGNICK: MANCHESTER UNITED TAKIMI YETENEKLERLE DOLU

Ralf Rangnick ise "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve bu sezonu kulüp için başarılı bir sezon haline getirmeye odaklandım. Takım yeteneklerle dolu ve harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki 6 ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak. Bunun da ötesinde, kulübün uzun vadeli hedeflerini danışmanlık temelinde desteklemek için sabırsızlanıyorum" dedi.