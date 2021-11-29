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Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:43 Son Güncelleme: 29.11.2021 14:45

Son dakika: Manchester United, Ralf Rangnick'i resmen açıkladı

Son dakika: Manchester United, Ralf Rangnick’i resmen açıkladı

Premier Lig ekibi Manchester United, Alman teknik adam Ralf Rangnick'in sezon sonuna kadar göreve getirildiğini açıkladı. Alman hocanın teknik direktörlük görevinin ardından sezon sonunda 2 yıl daha kulüpte danışman olarak kalacağı duyuruldu.

Premier Lig ekibi Manchester United, Alman teknik adam Ralf Rangnick'in sezon sonuna kadar göreve getirildiğini açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Alman hocanın teknik direktörlük görevinin ardından sezon sonunda 2 yıl daha kulüpte danışman olarak kalacağı duyuruldu.

"RALF RANGNICK, AVRUPA'NIN EN SAYGIN KOÇLARINDAN BİRİ"
Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, Ralf Rangnick'in göreve getirilmesiyle ilgili şuanları söyledi:

"Ralf, Avrupa futbolunun en saygın koçlarından ve yenilikçilerinden biridir. Yönetim ve koçluk alanındaki neredeyse 40 yıllık deneyiminden getireceği paha biçilmez liderlik ve teknik becerileri yansıtan bir numaralı geçici yönetici adayımızdı. Kulüpteki herkes, önümüzdeki sezon boyunca onunla birlikte çalışmayı ve ardından 2 yıl daha danışman rolünde çalışmayı dört gözle bekliyor."

RANGNICK: MANCHESTER UNITED TAKIMI YETENEKLERLE DOLU
Ralf Rangnick ise "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve bu sezonu kulüp için başarılı bir sezon haline getirmeye odaklandım. Takım yeteneklerle dolu ve harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki 6 ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak. Bunun da ötesinde, kulübün uzun vadeli hedeflerini danışmanlık temelinde desteklemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

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Son dakika: Manchester United, Ralf Rangnick'i resmen açıkladı
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