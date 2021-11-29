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Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:57 Son Güncelleme: 29.11.2021 13:11

Tayfun Korkut yeniden Bundesliga'da! Hertha Berlin resmen açıkladı...

Tayfun Korkut yeniden Bundesliga’da! Hertha Berlin resmen açıkladı...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Türk teknik direktör Tayfun Korkut, Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü oldu. Tayfun Korkut daha önce de Bayer Leverkusen'i çalıştırmıştı. Berlin ekibi resmi açıklamayı da sosyal medya hesabından yaptı.

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'de teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut getirildi. Almanya'da daha önce Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ı çalıştıran Korkut, bir kez daha Bundesliga'da başarı kovalayacak.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin mevcut durumu ayrıntılı analiz ettikten sonra teknik direktör Pal Dardai'yın görevine son verme kararının alındığı ifade edildi.

Takımın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut'un olacağı aktarılan açıklamada, 47 yaşındaki Türk teknik adamın yardımcılığını Ilya Aracic'ın yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Korkut ve Aracic'in sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Hertha Berlin'in sportif direktörü Fredi Bobic, geçen sezon takımı zor bir dönemde alan ve ligde kalmayı başaran Dardai'ya teşekkür etti.

Bobic, Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini belirterek, " Tayfun bir takımı sadece istikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titiz ve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriyle geliştirebileceğini geçmişte göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı.

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Tayfun Korkut yeniden Bundesliga'da! Hertha Berlin resmen açıkladı...
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