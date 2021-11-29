Tayfun Korkut yeniden Bundesliga’da! Hertha Berlin resmen açıkladı...

Bobic, Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini belirterek, " Tayfun bir takımı sadece istikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titiz ve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriyle geliştirebileceğini geçmişte göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.