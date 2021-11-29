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Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:24

Trabzonspor’un hedefi rekorunu kırmak

DHA
Trabzonspor’un hedefi rekorunu kırmak

Süper Lig’de zirve yarışında namağlup serisini sürdüren Trabzonspor, Fatih Karagümrük galibiyetiyle birlikte 26 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarladı. Bordo mavililer, Adana Demirspor maçından da 3 puanla ayrılarak kendi rekorunu kırmayı hedefliyor.

2021-22 sezonunda Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten aldığı 3 puanla birlikte en yakın rakipleri Konyaspor ve Hatayspor ile puan farkını 10'a çıkardı. Süper Lig'in 14. haftasında 36 puanla ligin zirvesindeki yerini koruyan bordo mavililer Fatih Karagümrük zaferiyle, üst üste 7 galibiyet elde etti. 1995-1996 sezonundaki 26 maçlık yenilmezlik rekorunu yakalayan Karadeniz fırtınası, cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçından galibiyet elde etmesi halinde kendi rekorunu kıracak.

COŞKULU KARŞILAMA
İstanbul'dan 3 puanla ayrılan bordo mavili ekip, dün akşam havayoluyla Trabzon'a döndü. Futbolcular, galibiyet sevinciyle havalimanına akın eden coşkulu taraftarlarca karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kafileye dönüşte eşlik etmeyerek geceyi İstanbul'daki evinde geçirdi. Bordo mavili futbolculardan Peres, Hugo, Nwakaeme, Berat ve Djaniny de takımdan ayrı olarak Trabzon'a dönecek. Bugünü izinli olarak geçirecek olan futbolcular, yarın Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

MAÇ BİLETLERİ TAM KAPASİTE OLARAK SATIŞTA
Trabzonspor'un Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı Adana Demirspor maçı biletleri satışa sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı son karara göre, biletler Medical Park Stadyumu'nun tam kapasitesi oranında satışa sunulacak. İki doz Covid-19 aşısı olan kişilerin son aşısını yaptıran ve son aşısının üzerinden en az 14 gün geçen taraftarlar maça HES kodu kontrolünün ardından girebilecek.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Vip Platinum 600 TL
Vip Gold 350 TL
Vip Silver 200 TL
Batı 150 TL
Doğu – 100 TL
Fırtına 55 TL
Kale Arkası 35 TL

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Trabzonspor’un hedefi rekorunu kırmak
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