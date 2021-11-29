Vitor Pereira'dan Göztepe maçı yorumu! "Bu takımın hocası benim..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "İlk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. İlk yarının sonucu bana göre adil değildi. Maçın ikinci yarısında 1-1'e getirdik ama kalite azaldı ve çok faul oldu. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.