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Giriş Tarihi: 29.11.2021 22:58

Vitor Pereira'dan Göztepe maçı yorumu! "Bu takımın hocası benim..."

Vitor Pereira’dan Göztepe maçı yorumu! Bu takımın hocası benim...

Geçen hafta derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "İnsanlar eleştirebilirler ama sonuçta takımın hocası benim, buradaki değişikliklere ben karar veriyorum" dedi.

Geçen hafta derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "İlk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. İlk yarının sonucu bana göre adil değildi. Maçın ikinci yarısında 1-1'e getirdik ama kalite azaldı ve çok faul oldu. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Değişiklikleri ben yapıyorum, bu takımın hocası benim ve bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale etmem gerekiyor" diyen Pereira, "İnsanlar eleştirebilirler ama sonuçta takımın hocası benim, buradaki değişikliklere ben karar veriyorum" diye konuştu.

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Vitor Pereira'dan Göztepe maçı yorumu! "Bu takımın hocası benim..."
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