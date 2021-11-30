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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Adale çilesi

Adale çilesi

Beşiktaş bu sezon 13 oyuncuyu adale sakatlığına kurban verdi

SÜPER Lig'de zor günler yaşayan Kartal'ın başını adale sakatlıkları ağrıtıyor. Siyah-beyazlıların 13 futbolcusu bu sezon adale sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Son kurban Alex Teixeira olurken, Brezilyalı oyuncu 3. kez aynı sakatlığı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk maç öncesi yapılan yüklemeler, devamında çok sayıda sakatlığı beraberinde getirmişti. Önleyici tedbirler alınsa da bu durumun içerisinden çıkılamadı. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana adale sakatlığı yaşayan isimler, Atiba, Alex, Rosier, Pjanic, Mehmet Topal, Ghezzal, Rıdvan, Welinton, Batshuayi, Larin, Oğuzhan, Josef ve Salih Uçan oldu.

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Adale çilesi
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