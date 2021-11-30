Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek! "Düştüğümüz yerden kalkarız"
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:01 Son Güncelleme: 30.11.2021 10:09

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek! "Düştüğümüz yerden kalkarız"

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ahmet Nur Çebi’den Sergen Yalçın’a destek! Düştüğümüz yerden kalkarız

Süper Lig'de üst üst yaşadığı kayıplarla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş, son olarak Giresunspor'a 4-0 kaybetti. Yaşanan hezimetin ardından Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. Yalçın'ın görevi bırakabileceği iddia edilirken, toplantıdan devam kararı çıktı. Başkan Çebi, deneyimli teknik adama güvendiklerini dün yapılan idmanda bir kez daha yineledi.

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Ligdeki son 4 müsabakasından mağlup ayrılan Kartal'da, Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında yapılan toplantıda güven tazelendi.

Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yol ayrımına gelmişti. Tecrübeli hoca, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşmüş ve görevi bırakmaya hazır olduğunu söylemişti.

Bu toplantıda Yalçın'dan devam etmesini isteyen Başkan Çebi, dün Ümraniye'ye çıkarma yapıp desteğini gösterdi.

İdmanı takip eden başkan, ardından teknik heyet ve futbolcularla görüştü, hepsiyle tek tek tokalaşıp moral verdi.

DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ KALKARIZ
Lider Trabzonspor ile oluşan 16 puanlık farka ve son 4 lig maçını da kaybetmelerine rağmen Giresunspor karşılaşması sonrası iddialı bir şekilde, "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır.

Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız. Tüm bu sorunları çözmeye hazırız" diyen Çebi, bu söylemini dünkü ziyarette de tekrarladı.

Başkan, takımdan Kasımpaşa maçı ile birlikte yeni bir sayfa açılmasını istedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katilleri akrabaları çıktı
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek! "Düştüğümüz yerden kalkarız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA