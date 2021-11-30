Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek! "Düştüğümüz yerden kalkarız"

DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ KALKARIZ

Lider Trabzonspor ile oluşan 16 puanlık farka ve son 4 lig maçını da kaybetmelerine rağmen Giresunspor karşılaşması sonrası iddialı bir şekilde, "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır.

Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız. Tüm bu sorunları çözmeye hazırız" diyen Çebi, bu söylemini dünkü ziyarette de tekrarladı.