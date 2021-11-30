Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alexia Putellas kimdir? Ballon d’Or’un sahibi Putellas kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:39

Alexia Putellas kimdir? Ballon d’Or’un sahibi Putellas kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Alexia Putellas kimdir? Ballon d’Or’un sahibi Putellas kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

2021 yılında gösterdiği performansla futbolseverlerin radarına girmeyi başaran Alexia Putellas, geçtiğimiz yıl Barcelona’nın üçlemeyle kapatmasında büyük pay sahibi. Putellas, 2012 yılında Levante’den Barcelona’ya transfer oldu. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon ise destansı bir performansa imza attı. Peki, Alexia Putellas kimdir? Ballon d’Or’un sahibi Putellas kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Alexia Putellas kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün verilen Ballon d'Or ödüllerinde, kadınlarda yılın futbolcusu ödülüne hak kazanan Putellas, geçtiğimiz yıl destansı bir performansa imza attı. 27 yaşındaki oyuncu, takımını üç kupaya birden taşırken, geçen sezonu 37 gol ve 27 asist ile tamamladı. Peki, Alexia Putellas kimdir? Ballon d'Or'un sahibi Putellas kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

ALEXİA PUTELLAS KİMDİR?

2012'de Levante'den Barcelona'ya transfer olduktan sonra takımın değişmez isimleri arasına giren Putellas, Katalan ekibinin formasını 350'yi aşkın maçta giydi.

1.73 boyundaki ofansif orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi yılını geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu, takımını üç kupaya birden taşırken, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü de kazanmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katilleri akrabaları çıktı
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Alexia Putellas kimdir? Ballon d’Or’un sahibi Putellas kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA