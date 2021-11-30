Alexia Putellas kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün verilen Ballon d'Or ödüllerinde, kadınlarda yılın futbolcusu ödülüne hak kazanan Putellas, geçtiğimiz yıl destansı bir performansa imza attı. 27 yaşındaki oyuncu, takımını üç kupaya birden taşırken, geçen sezonu 37 gol ve 27 asist ile tamamladı. Peki, Alexia Putellas kimdir? Ballon d'Or'un sahibi Putellas kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?