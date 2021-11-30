Alexia Putellas kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün verilen Ballon d'Or ödüllerinde, kadınlarda yılın futbolcusu ödülüne hak kazanan Putellas, geçtiğimiz yıl destansı bir performansa imza attı. 27 yaşındaki oyuncu, takımını üç kupaya birden taşırken, geçen sezonu 37 gol ve 27 asist ile tamamladı. Peki, Alexia Putellas kimdir? Ballon d'Or'un sahibi Putellas kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?
ALEXİA PUTELLAS KİMDİR?
2012'de Levante'den Barcelona'ya transfer olduktan sonra takımın değişmez isimleri arasına giren Putellas, Katalan ekibinin formasını 350'yi aşkın maçta giydi.
1.73 boyundaki ofansif orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi yılını geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu, takımını üç kupaya birden taşırken, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü de kazanmayı başardı.