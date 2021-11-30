Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?

France Football dergisi tarafından düzenlenen ve her sene yılın en iyi oyucusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı. Peki, Altın Top (Ballon d'Or) kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler?