Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?

France Football dergisi tarafından düzenlenen ve her sene yılın en iyi oyucusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı. Peki, Altın Top (Ballon d'Or) kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler?
ALTIN TOP (BALLON D'OR) KİM KAZANDI?
Marca'nın iddia ettiği üzere Ballon d'Or'u kazanan isim Lionel Messi oldu.
- Ballon d'Or Ödülü ne zaman verilecek, saat kaçta, hangi kanalda?
30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci sona erdi.
Farklı ülkelerden gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından bugün TSİ 22.30'da düzenlenen törenle ödül sahibini buluyor.
2021 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ LİONEL MESSİ OLDU!
Ballon d'Or ödülünü kazanan isim Lionel Messi oldu. Yılın oyuncusu seçilen Goat lakaplı Messi, 2021 Ballon d'Or ödülünü kazanmasıyla beraber kariyerindeki 7. Ballon d'Or'unu kazanmış oldu.
Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or oylamasında 6. sırada yer aldı.
Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or oylamasında 6. sırada yer aldı.
Kadınlar Ballon d'Or'u kazanan isim, Barcelona'dan Alexia Putellas oldu.
Ballon d'Or'da yılın kulübü Chelsea seçildi.
YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI!
Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl verilmeye başlanan "Yılın forveti" ödülünü aldı. Lewandowski, ödülünü aldıktan sonra "Burada olduğum içim çok gururluyum. Her zaman gol atmaya hazır bekliyorum ve maç kazandıran golü atmayı umuyorum. Pandemi sonrasında burada olmak gurur verici. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlar sayesinde goller atıyorum." diye konuştu.
KOPA TROPHY, PEDRI'NİN!
Yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen 2021 Kopa Trophy'i Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pedri kazandı.
Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or oylamasında 6. sırada yer aldı.
Kadınlar Ballon d'Or'u kazanan isim, Barcelona'dan Alexia Putellas oldu.