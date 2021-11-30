Bize her yer Trabzon

Rakiplerine fark atan bordo-mavililer, başarılı deplasman karnesini de sürdürüyor. Fırtına, Avrupa’nın en uzun yenilmezlik serisi (25) yakalayan ekibi konumunda
Süper Lig'de en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'a 10 puan fark atan lider Trabzonspor rakip tanımıyor. 27 Eylül'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 7'de 7 yapan ve bu sekansta lige damga vuran bordo-mavililer, Avrupa'da da yenilmeyen tek takım... Son olarak İstanbul'da Vavacars Fatih Karagümrük engelini 2-0'la geçen Trabzonspor, deplasmandaki serisini korudu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından dış saha karnesinde yükseliş gösteren Karadeniz ekibi, 25 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi ve 15 galibiyet, 10beraberlik performansıyla Avrupa'nında dikkat çeken ekibi haline geldi.
DEPLASMANDA 400 GÜNDÜR YENİLMİYOR En iyi 10 lig arasında Avcı'nın takımı,geçen sezondan bu yana devam edenseride deplasmanların en uzun süre namağlupkalan ekibi olarak zirvede. Kendiliglerinde en iyi performaslarını sergileyenPorto (20), Benfica (16), Atalanta(13) ve Shakhtar Donetsk (13) Trabzonspor'unyanına bile yaklaşamadı. En sondış saha mağlubiyetini 400 gün önce (25Ekim 2020, 3-1) Fenerbahçe'den alan Fırtına'nınteknik direktörlük koltuğunda omaçta Eddie Newton oturuyordu.