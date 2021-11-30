Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bize her yer Trabzon
Giriş Tarihi: 30.11.2021

Bize her yer Trabzon

UĞUR ÇEM
Bize her yer Trabzon

Rakiplerine fark atan bordo-mavililer, başarılı deplasman karnesini de sürdürüyor. Fırtına, Avrupa’nın en uzun yenilmezlik serisi (25) yakalayan ekibi konumunda

Süper Lig'de en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'a 10 puan fark atan lider Trabzonspor rakip tanımıyor. 27 Eylül'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 7'de 7 yapan ve bu sekansta lige damga vuran bordo-mavililer, Avrupa'da da yenilmeyen tek takım... Son olarak İstanbul'da Vavacars Fatih Karagümrük engelini 2-0'la geçen Trabzonspor, deplasmandaki serisini korudu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından dış saha karnesinde yükseliş gösteren Karadeniz ekibi, 25 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi ve 15 galibiyet, 10 beraberlik performansıyla Avrupa'nın da dikkat çeken ekibi haline geldi.

DEPLASMANDA 400 GÜNDÜR YENİLMİYOR
En iyi 10 lig arasında Avcı'nın takımı, geçen sezondan bu yana devam eden seride deplasmanların en uzun süre namağlup kalan ekibi olarak zirvede. Kendi liglerinde en iyi performaslarını sergileyen Porto (20), Benfica (16), Atalanta (13) ve Shakhtar Donetsk (13) Trabzonspor'un yanına bile yaklaşamadı. En son dış saha mağlubiyetini 400 gün önce (25 Ekim 2020, 3-1) Fenerbahçe'den alan Fırtına'nın teknik direktörlük koltuğunda o maçta Eddie Newton oturuyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Asıl hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ, Biden'ın sözlerini hatırlatarak açıkladı: ABD, Rusya'yı abluka altına almak istiyor
Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Bize her yer Trabzon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA