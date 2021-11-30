Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

"DEFANS OYUNCUSU İÇİN GOL ATMAK ANLAMLI"

Devre arasına kadar 5 gol atmayı hedeflediğini söylen Ay, "Bu golleri atmak nasip oldu. İnşallah bu performansım sonra da böyle devam eder. Hocamız da bize belli etmemeye çalışıyor ama geldiğinden beri yıprandı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kayserispor maçında golü attığım zaman direkt hocaya gitmek istedim. Takımda samimi bir ortam var. Bu böyle devam eder ve başarı da gelir. Gol atmak çok güzel bir şey. Defans oyuncusu için çok çok daha anlamlı. Ama bizim gol yemememiz daha önemli. Çünkü gol yemediğin zaman takım daha diri ve dirençli oluyor. Sezonda gol yemeden 3 maç bitirdik. Bunu alışkanlık haline getirmek daha önemli bizim için. Bu zamana kadar Süper Lig'de 3 gol atmıştım şimdi son 5 maçta 3 gol attım. Bu kariyerim için çok önemli. İnşallah devam eder" dedi.